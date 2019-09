La BCC Vasto Basket non si ferma più. Nella sfida contro il Senigallia arriva la sesta vittoria consecutiva, con il punteggio di 79-68 ed ora si vola nelle zone alte della classifica. La formazione allenata da Sandro Di Salvatore, dopo un inizio difficile, regola la formazione marchigiana e alla sirena finale esplode la gioia del PalaBCC.

Primo quarto di sofferenza per la BCC Vasto Basket che, dopo essersi portata sul 5-0 grazie al canestro di Di Carmine e la tripla di Vincenzo Dipierro. Si accende la sfida e il Senigallia mostra subito i muscoli, grazie ad una grande precisione al tiro da tre e buona trame di gioco. Sul 5 pari viene fischiato un tecnico a Dipierro che protesta per un fallo subito e non fischiato. Da quel momento in poi molte decisioni dei direttori di gara lasciano scontenti i padroni di casa. A tenere a galla la BCC Vasto Basket ci pensa Dipierro, mentre tra i marchigiani è Pierantoni ad avere la mano più calda. I biancorossi non riescono a rientrare e chiudono la prima frazione sotto 17-23.

Riparte la gara e la BCC Vasto Basket prova a rientrare. Va subito a segno Biagio Sergio, imitato subito da un Di Tizio che si presenta in grande spolvero. Il Senigallia però non molla la presa e riesce a mantenere sempre quei 3-4 punti di vantaggio importanti per l’economia del match. Dopo una fase caratterizzata da errori e il punteggio inchiodato sul 27-31 la partita si fa entusiasmante, con tanto agonismo in campo. La squadra allenata da un coach Di Salvatore carichissimo trova il canestro del pareggio con Di Tizio che sfrutta un ottimo assist di Sergio. Il sorpasso passa dalle mani di Federico Durini, che infila la tripla del 36-33. Biancorossi avanti e Senigallia che prova a ricucire. Ci riesce in parte, ma poi i vastesi con un Di Carmine ispirato sottocanestro e Serroni che trova il canestro dalla linea dei 6.75 chiudono il secondo quarto avanti 41-35.

Solito spettacolo durante l’intervallo con i bambini che invadono il parquet del PalaBCC per dare vita a 15 minuti di festa. Poi le squadre tornano in campo per la seconda parte di gara. Il primo canestro lo mette a segno Catalani, sempre temibile al tiro. Poi Marinelli entra nel match, dopo una prima fase opaca, segnando il 43-38. I successivi punti della BCC Vasto Basket arrivano tutti dai tiri da tre. Prima Serroni, poi Sergio ne mette tre di fila. In mezzo il canestro degli ospiti con Battisti, ottimo play marchigiano e Paquinelli, anche lui da tre. I vastesi prendono coraggio e riescono ad incrementare il gap tra loro e gli ospiti, fino al tapin di Luca Di Tizio, dopo il tiro da distanza siderale di Sergio, che vale il massimo vantaggio raggiunto, +8. Accorcia Battisti dai tiri liberi che chiudono il terzo quarto. Il punteggio è 58-52.

Ultimi dieci minuti per decidere le sorti del match. Ci provano subito i biancorossi che però non hanno fortuna ai tiri liberi con Di Tizio. Poi inizia il Di Carmine show, con il pivot della BCC Basket a segno tre volte di fila e il Senigallia fermo a quota 52, per il massimo vantaggio dei suoi, +12. Uno di questi canestri arriva dopo un contropiede orchestrato alla perfezione da Dipierro in versione assistman. Il vantaggio dei padroni di casa, spinti da un numeroso pubblico, cresce ancora, con Di Tizio che perfeziona a canestro dopo un tentativo dello strepitoso Di Carmine. L’ingegnere e il soldatino monopolizzano gli attacchi della squadra andando sempre a segno, mentre il Senigallia trova solo un tiro da tre con Pasquinelli e perde Catalani per 5 falli. Dipierro e compagni ormai hanno il match in pugno e ribattono colpo su colpo ai tentativi di recupero del Senigallia. Buono l'impatto sul match di Durini che prima lancia Dipierro a canestro e poi si toglie la soddisfazione di infilare una bomba che danza sul ferro prima di entrare a canestro. Risultato in cassaforte e spazio sul parquet anche per Bucci e Menna. Finisce 79-68 ed alla sirena finale è festa in campo e sugli spalti per la sesta vittoria consecutiva.

BCC Vasto Basket – Pall.Senigallia (17-23/41-35/58-52/79-68)

BCC Vasto Basket: Sergio 15, Di Carmine 22, Dipierro 13, Di Tizio 10, Ierbs ne, Durini 8, Menna 0, Marinelli 3, Serroni 8, Bucci 0. Coach: Di Salvatore

Pall. Senigallia: Pierantoni 17, Maddaloni 10, Savelli 2, Catalani 6, Matejka 14, Battisti 6, Perini ne, Pasquinelli 13, Sartini 0, Cicconi ne. Coach: Valli

Arbitri: Spinelli e Cardano

La classifica: 20 Latina basket; 18 Npc Rieti, Amatori Pescara; 16 BCC Vasto Basket; 12 Pall. Senigallia, Giulianova Basket; 10 Ecoelpidiense PSE, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma; 8 Poderosa Montegranaro, Pall. Palestrina, Orvieto Basket; 2 Virtus Fondi, Sicoma Valdiceppo

foto di Luca Felice Marinozzi