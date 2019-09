AIRC, l’associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per Natale propone delle idee solidali con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici. “Rendiamo più grande il futuro di tanti bambini” questo è il messaggio che si vuole trasmettere la campagna dell’AIRC per Natale, in quanto i sostenitori potranno dare un aiuto concreto ai ricercatori e contribuire a rendere i tumori pediatrici sempre più curabili.

AIRC dal 1965 sostiene con continuità il progresso della ricerca per la cura del cancro e diffonde una corretta informazione sui risultati e le prospettive di cura. È, infatti, solo grazie alla passione dei ricercatori e alla generosità di tutti coloro che li sostengono se il cancro sta diventando una malattia sempre più curabile.

Per chi desidera fare un regalo diverso, unico e di valore l’associazione mette a disposizione numerose proposte, acquistabili direttamente online dal sito (clicca qui). Oltre ai tradizionale biglietti di auguri decorati con temi natalizi o a forma di lettera, quest’anno si può scegliere un messaggio di auguri con calendario da tavolo, un messaggio di auguri con una lente d’ingrandimento segnalibro e un pensiero tecnologico con un’app per mobile. L’applicazione, sia per Android e iOs simula il funzionamento di una lente di ingrandimento, mostrando sullo schermo del telefono un’immagine ingrandita di quello che viene inquadrato utilizzando la fotocamera integrata. Oltre a queste possibilità, ci sono anche le tradizionali ecard animate e personalizzabili che si possono inviare facilmente via email con un semplice click.

I regali solidali di AIRC sono un modo semplice e veloce per sostenere la ricerca, che comunicano a chi li riceve l’impegno verso l’importante causa dell’associazione.

Per Natale scegli i regali solidali di AIRC e di sostieni la ricerca sul cancro.

Per informazioni sul Natale solidale AIRC (clicca qui)