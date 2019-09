A fine serata tanti sorrisi ed entusiasmo per una giornata davvero positiva. Ieri il Movimento 5 Stelle di Vasto ha riproposto l'interessante iniziativa "Giocattolo e libro in MoVimento", un'occasione, dedicata in particolare modo ai ragazzi, per portare presso il gazebo allestito in piazza i libri e i giocattoli non più usati (ma in buono stato) e prenderne uno in cambio. Per tutta la giornata gli attivisti vastesi hanno animato il gazebo in piazza Diomede, ricevendo la visita di tanti cittadini. "Grazie a tutti coloro che sono passati a trovarci - hanno commentato ieri sera - in particolare ai bambini. Con questo appuntamento vogliamo sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del riciclo. E' stata una giornata fantastica".

Durante la serata c'è stato anche un collegamento via Skype con Moairadio, radio del Movimento 5 Stelle, per condividere con gli altri attivisti (impegnati in analoghe iniziative), quanto stava accadendo a Vasto. L'iniziativa "Giocattolo e libro in MoVimento" tornerà il prossimo 4 gennaio.