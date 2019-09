Ferma gli automobilisti per consegnare i volantini della protesta del movimento dei forconi, ma da un'automobile spunta una pistola ad aria compressa e parte subito un colpo, che non provoca lesioni: vittima dell'episodio una manifestante di 21 anni mentre sostava davanti la rotonda di un centro commerciale a Termoli.

La ragazza, Selene, è stata licenziata da pochi giorni da una pasticceria e sta frequentando un corso professionale a pagamento a Vasto. Con lei c'erano il fidanzato di 23 anni, operaio che sta usufruendo della disoccupazione ormai agli sgoccioli, e altri due manifestanti con degli striscioni inneggianti al motto della rivoluzione francese "libertè, egualitè e fraternitè".

I quattro fermavano tutte le auto in transito consegnando i volantini ma, intorno alle 13.30, l'aggressione. "È stato un attimo - ha detto la ragazza -. Ho notato il finestrino che si abbassava e la pistola puntata verso la mia direzione che ha sparato uno dei pallini. Fortunatamente la macchina si stava allontanando per cui non mi sono fatta nulla, ma è stato spiacevole".

La vettura si è allontanata a gran velocità dopo l'accaduto in direzione sud sulla statale 16. Sull'episodio indaga la polizia. (Ansa)