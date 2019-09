Questa sera alle 21, presso l'Auditorium della Parrocchia San Paolo apostolo, si terrà il tradizionale Concerto di Natale del Coro Gospel Angel's Eyes, appuntamento iniziato nel 2008 per iniziativa del parroco don Gianni Sciorra.

La storia del Gospel Choir Angel’s Eyes

Il Gospel Choir Angel’s Eyes nasce nel 2007 per iniziativa del Maestro Danilo Laccetti, a seguito dall’improvvisa scomparsa di uno dei suo migliori amici, il pianista jazz Angelo Canelli, con cui aveva pensato di costituire un coro gospel. L’idea viene presentata dal Maestro Laccetti al suo parroco Don Gianni e diviene subito progetto: promuovere la musica gospel. In pochi mesi iniziano le prove in Parrocchia, arrivano le prime adesioni, cresce un gruppo di amici che diventa coro. L’entusiasmo, la passione, l’impegno di tutti danno vita ad un piccolo repertorio di brani che viene presentato al pubblico con immediato gradimento.



Una rappresentanza del coro partecipa per la prima volta al Gospel Connection 2008: le voci del Gospel Choir Angel’s Eyes si uniscono a tante altre per cantare insieme nella Basilica Superiore di San Francesco.

Il primo Concerto ufficiale arriva il 21 Dicembre 2008, quando l'Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, il Parroco Don Gianni Sciorra e la Comunità di San Paolo Apostolo inaugurano l’Auditorium San Paolo Apostolo.

A seguire diverse apparizioni di successo: Caserta, Bologna, “La notte degli angeli” a Vasto e a Villa Sant’Angelo, a memoria del terremoto in Abruzzo del 2009 e la partecipazione al Gospel Connection 2012, tenutosi ad Assisi dal 1 al 4 novembre 2012. L'ultimo appuntamento di rilievo è stata la partecipazione al Gospel Connection 2013, il più grande raduno gospel d'Italia tentosi a Roma dal 28 novembre al 1 dicembre scorso.



Il Gospel Connection è l'appuntamento annuale che da 11 anni richiama una moltitudine di persone provenienti da tutto il mondo accomunate dalla passione per la musica gospel attraverso cui esprimere lo stesso desiderio di pace, amore, fratellanza, dialogo, comprensione multietnica, multiculturale e multireligiosa.Quattro giorni all'insegna della musica sotto la guida di uno straordinario Team di docenti americani: quattro giorni per imparare nuovo repertorio, conoscere amici e soprattutto 'sentire' il gospel nella sua essenza.

Il Maestro

Danilo Laccetti

I Coristi

Bruno Angelo, Camastra Maria, Ceroli Paola (solista), Cicchini Liliana, Cinquina Rossana, D’Anniballe Sabrina, Di Virgilio Roberto, Gentile Franco, Giannini Paolo, Laccetti Alessia, Laccetti Laura (solista), Monteferrante Michele, Pepe Ida, Ricci Enzo, Ruffilli Massimo, Sacchetto Giovanna, Spadaccino Mariangela.

I Musicisti

Bassi Marco (piano), Marcone Davide (batteria), Di Camillo Nicola (basso), Pezzuto Mike (chitarra).