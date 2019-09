Domenica 15 dicembre alle ore 17,30 secondo appuntamento della Stagione concertistica 2013/14 del Teatro Rossetti con Suoni, colori, profumi e suggestioni del primo Novecento.

Al pianoforte un giovane talento italiano: Fiorenzo Pascalucci che dopo aver conseguito il Diploma di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola con L. Margarius, A. Kravtchenko e F. Scala, ha ottenuto importanti riconoscimenti a concorsi internazionali. Vince il primo premio assoluto della Rassegna Nuove Carriere 2012, iniziativa promossa dal CIDIM e nello stesso anno, una prestigiosa Giuria internazionale gli conferisce il Primo Premio al FVG International Piano Competition. Nell’estate 2011 ha vinto il Terzo Premio e il Premio del Pubblico al Grand Prix International de Piano de Lyon, che gli ha permesso di esibirsi in recital e concerti in Francia. Nel novembre del 2008 è stato proclamato vincitore assoluto della XXV Edizione del Concorso Pianistico Nazionale “Premio Venezia”. Per tale affermazione ha ricevuto la targa d’argento del Senato della Repubblica e la medaglia del Presidente Giorgio Napolitano che lo ha personalmente ricevuto in Quirinale. Dal 2008 ha iniziato una importante carriera concertistica che lo ha visto esibirsi in prestigiosi festivals e sale da concerto in diversi paesi d’Europa.

Il programma prevede Jeux d'eau (1901) di Maurice Ravel, Estampes (1903) di Claude Debussy, la Sonata n.5 op.53 (1907) di Alexander Scriabin, Drei Klavierstücke op.11 (1909) di Arnold Schönberg, e la Rhapsody in blue (1924) di George Gershwin.

Apertura botteghino del Teatro un’ora prima del concerto.

Posto unico € 10,00