Virtus Cupello-River Casale 1-1. Pareggia la Virtus Cupello in casa contro il River Casale, i rossoblu, in serie positiva da 6 gare, non sfruttano l'occasione per allungare sulle rivali e conquistare altri punti salvezza. In vantaggio al 42' con Sputore la squadra di Memmo si fa raggiungere al 71' da Ferrante.

In classifica la Virtus è a 17 punti, uno sopra la zona play out e nel prossimo turno ospiterà il Civitella Roveto battuto oggi 2-0 all'Aragona dal Vasto Marina e sempre più ultimo in classifica. Un'altra occasione utile per allontanarsi dalla zona a rischio. All'andata il Cupello perse 3-2.

San Salvo-Francavilla 2-1. Torna alla vittoria il San Salvo dopo lo stop di mercoledì all'Aragona contro il Vasto Marina. In rete Antenucci al 45' e la 74', per gli ospiti ha segnato al 31' Galasso.

Partita bella è ricca di emozioni quella andata in scena al “Bucci” tra il San Salvo e il Francavilla. Il tecnico locale Gallicchio è costretto a rinunciare agli squalificati Vitiello e Felice mentre recupera l’infortunato Quaranta. Negli ospiti panchina affidata momentaneamente al capitano Contini ma in tribuna era presente l’ex tecnico del Vasto Marina, Massimo Vecchiotti, che dà istruzioni ai giocatori e quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo allenatore del Francavilla. La terna arbitrale e i capitani delle due squadre, in collaborazione con l’Avis locale, sono scese in campo con le sciarpe di Telethon in occasione della raccolta fondi che si sta svolgendo in questi giorni in tutta Italia.

Al “Bucci” presenti anche una decina di tifosi ospiti, terreno di gioco in pessime condizioni. Dopo 8’ gli ospiti sfiorano il vantaggio con Lalli che non approfitta di un errore di Giuliano, e il tiro debole è facile preda del giovane Raspa. Al 12’ il San Salvo si vede in avanti ma il cross di Antenucci non viene raccolto da nessuno. Tre minuti dopo ancora Antenucci serve un pallone invitante al centro dell’area, che viene respinto dalla difesa e raccolto da Vinciguerra ma il tiro è alto. Al 27’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Milizia colpisce a volo da due passi ma la sfera finisce incredibilmente alta.

Al 35’ Quaranta su punizione serve Sasso che da pochi metri tira sopra la traversa. Un minuto dopo dribbling di Sasso che salta due avversari e conclude con un tiro debole e centrale facile preda di D’Orazio. Al 44’ sugli sviluppi di un calcio piazzato Lappicirella sfiora e manda in rete, ma l’arbitro aveva bloccato l’azione per un presunto fallo. E’ il preludio al gol sansalvese che arriva un minuto dopo: Pollutri lancia su Antenucci che elude in velocità la difesa e deposita in rete. Due minuti dopo tremano i locali con un tiro a giro di Pagnello che si stampa sul palo.

Nella ripresa, al 12’, ancora una ghiotta occasione per gli ospiti con un tiro da 20 metri di Lalli che si stampa sul palo alla sinistra del 18enne Raspa. Due minuti dopo è capitan Contini a provarci con un tiro dal limite che lambisce il palo. A metà della seconda frazione si risvegliano i locali che si rendono pericolosi con un diagonale di Cappelletti che termina sul fondo. Al 27’ ancora Lalli sfiora il gol del pareggio con un colpo di testa.

Due minuti dopo arriva la doccia gelata per gli ospiti: Izzi crossa dalla sinistra, Barbone liscia la sfera e per Antenucci è un gioco da ragazzi realizzare la doppietta personale. L’esultanza dei locali dura poco infatti al 31’ Galasso, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si inventa una mezza rovesciata e riapre il match. Il Francavilla prova a insistere ma fino al fischio finale è il San Salvo a rendersi pericolo prima, con uno stacco aereo di Marinelli, e poi con un contropiede quattro contro uno non capitalizzato al meglio da Cappelletti.

Al fischio finale tre punti importanti per i locali, che si avvicinano alla zona play-off, San Salvo a 23 punti in classifica, nel prossimo turno ospita l'Altinrocca penultima, che oggi ha perso 4-1 a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone. All'andata i biancazzurri si imposero 2-1 in trasferta sul neutro di Cupello. (Luca Di Sciascio)





Tabellino

San Salvo-Francavilla 2-1 (1-0)

Reti: 45’pt, 29’st Antenucci (San Salvo); 31’st Galasso (Francavilla)

San Salvo: Raspa, Pollutri, Alberico (41’st D’Aulerio), Quaranta, Lappicirella, Giuliano, Vinciguerra (13’st Izzi), Sasso (21’st Cappelletti), Marinelli, Gancitano, Antenucci. A disposizione: Marinelli, Ramundo, Del Borrello, Di Pietro. Allenatore: Claudio Gallicchio

Francavilla: Di Quinzio (33’pt D’Orazio), Di Sabatino, Pagnello, Milizia, Storsillo, Barone, Galasso, Spinello (37’st D’Alesio), Lalli, Contini, De Lucia. A disposizione: Paolini, De Cecco, Miele, Vitale, Rispoli. Allenatore: Roberto Contini

Arbitro: Igor Yury Paolucci di Lanciano (Lustri e Stringini di Avezzano)

Ammoniti: Marinelli, Quaranta, Giuliano (San Salvo)





I risultati della diciassettesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Torrese 0-2, Miglianico-Alba Adriatica 1-0, Montorio-Vastese 2-2, Rosetana-Pineto 2-0, San Nicolò-Avezzano 3-1, San Salvo-Francavilla 2-1, Vasto Marina-Civitella Roveto 2-0, Virtus Cupello-River Casale 1-1, Acqua&Sapone-Altinrocca 4-1

La classifica. San Nicolò 45, Avezzano 37, Torrese e Capistrello 31, Pineto e Vastese 27, Alba Adriatica 24, San Salvo e Miglianico 23, Rosetana 21, Acqua&Sapone 20, Francavilla 18, Virtus Cupello 17, Montorio e River Casale 16, Vasto Marina 13, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 22 dicembre, ore 14.30. 1° di ritorno. Vasto Marina-Alba Adriatica, San Salvo-Altinrocca, Francavilla-Avezzano, Virus Cupello-Civitella Roveto, Capistrello-Montorio, San Nicolò-Pineto, Rosetana-River Casale, Acqua&Sapone-Torrese, Miglianico-Vastese