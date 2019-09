San Salvo, sentenza Icea, Pd:

"L'amministrazione comunale ancora una volta, ha dimostrato la sua inadeguatezza al governo della cvittà. Il sindaco ha proposto al Consiglio comunale una delibera inerente il caso Icea del tutto inadeguata e priva di copertura finanziaria. La maggioranza è risultata non tutta presente". E' un attacco a tutto campo, quello che il Pd di San Salvo rivolge all'amministrazione Magnacca dopo l'ultimo Consiglio comunale.

"Si è preso atto - sottolineano il segretario, Gennaro Luciano, e i consiglieri comunali democratici - delle dimissioni dal suo gruppo del consigliere Fabio Raspa e dell’assenza di ben altri due consiglieri di maggioranza.

Evidentemente già tra gli stessi vi era chi immaginava la pericolosità della delibera; prontamente rimarcata dal gruppo consiliare del Partito democratico, al quale va riconosciuto di avere al di là di ogni dubbio chiarito la questione e messo al riparo l’ente da conseguenza finanziarie gravissime.

La nostra città non merita tali avventurose approssimazioni.

L’incapacità amministrativa è emersa anche in merito ad un altro punto all’ordine del giorno, la realizzazione della pista ciclabile, dove già nel precedente consiglio si è evitato di votare una variante di fatto al Piano regolatore pasticciata e confusa.

Confusione ed indeterminatezza - sostiene il Pd - sono le cause dell’incapacità dell’amministrazione di decidere sui ricorsi dei privati".