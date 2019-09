L’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus, oltre alle attività consuete di clown terapia negli ospedali di Lanciano, Termoli e Vasto, è coinvolta in questo periodo in vari eventi importanti.

Venerdì pomeriggio i volontari clown hanno animato una simpatica festa di Natale nella casa di riposo Maristella, di Vasto Marina, con tanti canti natalizi, bolle di sapone, magie, balli, palloncini, per stupire ed emozionare tutti. Il clima festoso è stato coinvolgente per tutti, e veder cantare gli anziani, vederli sorridere e ringraziarci è stato molto emozionante anche per noi.

Dopo la raccolta del mese di Novembre che ha avuto un grandissimo successo ,dal 11 dicembre fino all’Epifania, continua la raccolta libri presso la banca Bcc di San Salvo e di Vasto, per realizzare la biblioteca in ospedale. I libri devono essere in buono stato, non devono essere né scolastici, né troppo vecchi e di qualsiasi genere.

All’inizio non sapevamo come avrebbe risposto la cittadinanza vastese nella ns. richiesta di donare dei libri per realizzare una biblioteca in ogni reparto. Siamo stati molto sorpresi nel vedere la grandissima partecipazione della popolazione. Tantissimi sono stati i libri raccolti e nei primi giorni del nuovo anno inaugureremo le biblioteche self service nei reparti dell’ospedale San Pio di Vasto.

Questo testimonia il senso di generosità che tante persone hanno avuto credendo in questo progetto, e come , con l’aiuto di tutti, si possono realizzare senza spendere molto, dei progetti significativi, che creano un servizio in più per chi è ricoverato in ospedale o si trova ad assistere un familiare.

Nei primi di gennaio, saremo inoltre promotori di una tombolata della solidarietà, da svolgersi nella Sala Mattioli di Vasto, per finanziare l’acquisto di un televisore per la ludoteca del reparto Pediatrico di Vasto. Speriamo anche in quest’occasione di avere un buon riscontro da parte della città.

Vi diamo poi una grande notizia, nei primi di Luglio 2014 a Vasto verrà il fondatore della clown terapia: il dottor Patch Adams, che allieterà con la sua presenza il primo festival Ricoclaun.

Cogliamo l’occasione per fare a tutti i nostri più cari auguri di Buon Natale, a tutti coloro che ci hanno conosciuto in ospedale, sia come malati che come personale sanitario, e a coloro che abbiamo incontrato in piazza. Ricordatevi che “Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” (Gandhi).

Rosaria Spagnuolo