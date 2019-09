Il 14 dicembre 2013 in Piazza Diomede, davanti al Bar Martone si terrà una nuova edizione di Giocattolo e Libro in Movimento.

L’Italia vive una forte crisi economica, ma la solidarietà e la cultura non devono morire. Per queste ragioni il MoVimento 5 Stelle Vasto torna con una terza edizione di Giocattolo e Libro in MoVimento. Ti invitiamo a partecipare, porta un giocattolo inutilizzato potrebbe diventare un sorriso di Natale per un bambino, oppure porta un libro già letto potresti fare e farti un regalo scambiandolo con uno diverso.

La regola è sempre la stessa porti un gioco o un libro e ne prendi un altro. Quest’anno, però, l’atmosfera avrà i colori del Natale e per i bambini che verranno ci sarà un incontro speciale.