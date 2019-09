In Eccellenza si gioca domenica alle 14.30 l’ultimo turno del girone di andata. La Vastese affronta in trasferta il Montorio quartultimo a 15 punti. In settimana alla squadra di Lemme si sono aggiunti Paolo Rossodivita, centrocampista offensivo classe 1989, ex Ursus Pescara e Folgore Sambuceto, in grado di giocare in mezzo e ai lati, e Pierluigi D'Antonio, esterno/ala sia destro che sinistro, classe 1991, proveniente dall’Altinrocca, che per regolamento potrà essere utilizzato da domenica prossima.

In uscita Fabio Di Vito, arrivato un anno fa, l'attaccante ex Chieti e Termoli, è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione.

In virtù delle nuove mosse di mercato la formazione potrebbe essere la seguente: Cialdini in porta, Miccoli, Irmici, Catenaro o Triglione e Berardi in difesa, centrocampo con Battista, D'Adamo e Avantaggiato, Soria, Torres e Cardone o Balzano. Assente ancora Miani che deve scontare un'altra giornata di squalifica e Benedetti che domenica contro il Capistrello si è infortunato alla spalla. Ad arbitrare l’incontro sarà Marco Calabrese di Avezzano, assistenti Fabio Di Tommaso e Matteo Ricci de L'Aquila.

Nella giornata che propone il big match tra prima e seconda, San Nicolò-Avezzano, il Vasto Marina, rilanciato dal primo successo stagionale per 1-0 nel recupero di mercoledì all’Aragona contro il San Salvo, ospita in casa il Civitella Roveto dell’ex Consolazio, agganciato in classifica all’ultimo posto con 10 punti. I nuovi acquisti iniziano a fare effetto, una vittoria permetterebbe alla truppa di Baccalà di abbandonare l’ultima posizione e avvicinarsi ulteriormente alla zona salvezza. In arrivo Daniel Mariano Manno, attaccante argentino classe 1980, ex Urbino, Potenza, Sporting Tollo, Fermana, Capistrello e Casalincontrada.

La Virtus Cupello, in serie positiva da cinque turni, affronta tra le mura amiche il River Casale, distanziato di un punto. Per i rossoblu, con il portiere Mainardi in partenza, è un’altra occasione utile per proseguire e fare punti. Il San Salvo ospita il Francavilla che in settimana ha esonerato l'allenatore Bellè e affidato la panchina al traghettatore Contini. Nella squadra di Gallicchio torna Izzi e dovrebbe rientrare Quaranta dall'infortunio, sono invece squalificati Felice e Vitiello.

Altre vastesi. In Promozione in Real Tigre attende domenica alle 14.30 il Passo Cordone sesto, dopo la vittoria del recupero di mercoledì 3-0 contro il Pacentro, i gialloneri vogliono proseguire la striscia di vittorie. In Seconda Categoria impegno interno dell’Incoronata sabato alle 14.30 al San Tommaso di Vasto Marina, contro il Fresa finisce 3-0. In Terza Categoria il Real Porta Palazzo, che occupa la quinta posizione, reduce dal successo esterno a Torino di Sangro, ospita l’Odorisiana capolista imbattuta insieme alla Virtus Rocca San Giovanni, vincente 2-1 in settimana nel recupero contro la Virus Tufillo. Impegno in trasferta per lo Sporting Vasto terzultimo, che va a Roccaspinalveti ad affrontare la Dinamo. In settimana la squadra vastese ha ingaggiato dalla Virtus Cupello l’esterno sinistro Yassine Cupaiolo (’93), il portiere Michael Fabiano (’98) e il trequartista Giulio Di Viesti (’96), oltre al difensore centrale Antonio Mazzei ('92), proveniente dalla Nuova Lucera Calcio, in Promozione.

Il programma della diciassettesima giornata di Eccellenza, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Torrese, Miglianico-Alba Adriatica, Montorio-Vastese, Rosetana-Pineto, San Nicolò-Avezzano, San Salvo-Francavilla, Vasto Marina-Civitella Roveto, Virtus Cupello-River Casale, Acqua&Sapone-Altinrocca

La classifica. San Nicolò 42, Avezzano 37, Capistrello 31, Torrese 28, Pineto 27, Vastese 26, Alba Adriatica 24, Miglianico e San Salvo 20, Francavilla e Rosetana 18, Acqua&Sapone 17, Virtus Cupello 16, Montorio e River Casale 15, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina 10

Il prossimo turno, domenica 22 dicembre, ore 14.30. Vasto Marina-Alba Adriatica, San Salvo-Altinrocca, Francavilla-Avezzano, Virus Cupello-Civitella Roveto, Capistrello-Montorio, San Nicolò-Pineto, Rosetana-River Casale, Acqua&Sapone-Torrese, Miglianico-Vastese