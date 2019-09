Finisce 3-0 per l'Incoronata Calcio Vasto sul Fresa l'anticipo della 13esima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G. La vittoria dei padroni di casa porta le firme di Priolo, autore di una doppietta, e Auriemma. I vastesi, che erano distanziati di un punto dai rivali, salgono al quinto posto a 19 punti, gli ospiti restano a 17.

La partita. Mister Mucci è squalificato e va in tribuna, per lo stesso motivo sono assenti anche Stivaletta e Mastrangioli. Nella fase iniziale della partita non si registrano occasioni da gol, il primo tiro in porta è di Romilio al 27' ma l'attaccante colpisce debolmente in area e Albanese para senza difficoltà.

Al 31' Incoronata in vantaggio con Priolo che riceve nell'area piccola e di piatto destro insacca la rete del vantaggio. Al 42' ci prova Ciccotosto, ma la sua conclusione è da dimenticare. Al 43' si vedono gli ospiti in avanti, la punizione centrale di Ottaviano viene respinta dalla barriera, la palla arriva sulla destra a Racano che impegna Benedetti.

A inizio ripresa Valentini colpisce di testa da due passi, la sfera sorvola la traversa di poco. Al 51' traversone dalla destra di Bevilacqua per Priolo che devia di testa, palla a Rapino che tira fuori. Al 55' Romilio vede Priolo smarcato e lo serve, ma l'attaccante è impreciso.

Al 56' Trentino batte una punizione tesa dalla destra, ancora Priolo di testa, Albanese para. Un minuto dopo è Romilio a servire il numero 9 dell'Incoronata che prova la giocata di tacco che non gli riesce e al 60' si fa perdonare, servito ancora da Romilio, si ritrova a tu per tu con il portiere avversario e firma il raddoppio.

Il Fresa soffre ma non si arrende, al 70' Delle Donne mette in mezzo un buon pallone che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno dei suoi ci arrivi. Al 78' Romilio in contropiede davanti ad Albanese ha l'opportunità per segnare ma sciupa. Ci pensa Auriemma, entrato da dieci minuti per Priolo, all'83' a insaccare il terzo gol, su calcio di punizione che prima di superare la linea colpisce la traversa e la schiena dell'estremo difensore ospite.

Poi Simone Gargarella di Lanciano fischia la fine, con questa vittoria l'Incoronata sale in classifica in attesa delle partite di domani e dei recuperi dell'undicesima giornata che si disputeranno domenica 22 dicembre alle 14.30, quando Mucci e i suoi ospiteranno il Fossacesia. Poi si riprenderà dopo la sosta natalizia, il 19 gennaio, contro il Gs Montalfano, ancora tra le mura amiche. Tappe importanti per il prosieguo della stagione. Finisce 2-2 l'antro anticipo di oggi tra Furci e Gs Montalfano.

Tabellino

Incoronata Calcio Vasto-Fresa 3-0 (1-0)

Marcatori: 31' Priolo (Incoronata), 60' Priolo (Incoronata), 83' Auriemma (Incoronata)

Incoronata Calcio Vasto: Benedetti, Calvano, Bevilacqua, Rapino, Bozzelli (46' Lanzano), Valentini, Trentino (67' Fioravante), Ciccotosto, Priolo (72' Auriemma), Verrone, Romilio. A disposizione Mariani, Scopa, Della Penna, Lammanda. Allenatore Mucci

Fresa: Albanese L., Bucciarelli (68' Albanese V.), Delle Donne M., Ottaviano E., Cianciosi (85' Ottaviano A.), Cavallone, D'Ugo, Racano, Di Stefano, Delle Donne F., Albanese G. (46' Annibali). A disposizione Baccaro, De Innocentis, Ottaviano D.

Arbitro: Simone Gargarella di Lanciano

Ammoniti: Romilio (Incoronata), Ciccotosto (Incoronata), Delle Donne M. (Fresa), Cavallone (Fresa)





Il programma della tredicesima giornata di Seconda Categoria, girone G. Casalanguida-Mario Tano, Furci-Gs Montalfano 2-2, Incoronata Calcio Vasto-Fresa 3-0, Paglieta-Mario Turdò, Real Montalfano-Gissi, San Buono-Fossacesia, Valle Del Treste Liscia-Colledimezzo

La classifica. Real Montalfano e Paglieta 24, San Buono 22, Mario Tano 20, Incoronata Calcio Vasto* 19, Gs Montalfano* 18, Fresa* 17, Gissi e Mario Turdò 15, Colledimezzo e Fossacesia 90 13, Furci* 12, Valle del Treste Liscia 5, Casalanguida 4 (* una partita in più)

Domenica 22 dicembre alle 14.30 si recuperano per l'undicesima giornata Casalanguida-Gissi, Colledimezzo-Montalfano, Furci-Mario Tano, Incoronata-Fossacesia, Real Montalfano-Paglieta, San Buono-Mario Turdò e Valle Del Treste Liscia-Fresa.

Il prossimo turno, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Furci-Colledimezzo, Real Montalfano-Fossacesia, Casalanguida-Fresa Calcio, Mario Turdò-Gissi, San Buono-Mario Tano, Incoronata-Calcio Vasto-Montalfano, Paglieta-Valle Del Treste Liscia