E’ stato ufficialmente inaugurato ieri pomeriggio a Vasto il primo luogo di culto ortodosso della città. Sarà la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli il punto di riferimento locale della Diocesi ortodossa romena.

Nella sala del gonfalone di palazzo di città il sindaco, Luciano Lapenna, e il vescovo Siluan, Span Ciprian, hanno sottoscritto la convenzione con cui il Comune di Vasto concede alla comunità ortodossa la cappella di Santa Maria di Costantinopoli, che si trova all’interno del palazzo Aragona, in via Genova Rulli. In città i rumeni sono più di un migliaio.