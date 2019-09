E' stato presentato ufficialmente ieri il Quadrangolare internazionale di calcio giovanile che, dal 17 al 19 dicembre, si svolgerà a Vasto con la partecipazione delle formazioni juniores di Pescara Calcio, Virtus Lanciano, Recreativo de Huelva (Spagna) e Vastese Calcio 1902. Due partite il 17 dicembre (ore 14.30 Vastese- Pescara, ore 17.00 Virtus Lanciano-Recreativo de Huelva), le finali il 19. Il biglietto d’ingresso all’Aragona, valido per assistere ai due match della giornata, sarà di 10 euro.

Il Quadrangolare sarà legato anche ad un’iniziativa di solidarietà. “Raccoglieremo fondi per sostenere un progetto che il Rotary Club di Vasto, insieme a quelli abruzzesi, porta avanti da ormai 26 anni. Si tratta dell’Handy Campus, che ogni anno vede tanti ragazzi disabili partecipare ad una settimana di vacanze presso il Poker di Casalbordino. Il nostro contributo deriverà dall’incasso del concerto dell’Aniello Desiderio’s Quartetto furioso, di martedì 17 dicembre, al Teatro Rossetti e da una parte degli incassi dell’Aragona”.

Confrontarsi con tre formazioni di livello come quelle che arriveranno a Vasto sarà un’occasione importante per i ragazzi della Vastese allenati da Michele Stivaletta. “Tecnicamente per noi sarà dura, ma l’aspetto che conta è un altro. Sarà una bella esperienza, un riconoscimento dato ai nostri ragazzi per il loro impegno in campo nello scorso anno e in questo avvio di stagione. Vedremo in campo tanti ragazzi che esordiranno in serie B e, chissà, in serie A. I nostri avranno l’occasione di mettersi in mostra”. All’Aragona si rivedranno vecchie conoscenze del calcio vastese, come l’allenatore in seconda del Pescara, Davide Ruscitti e il tecnico della Virtus Lanciano, Salvatore Alfieri.

“Voglio sottolineare come questa iniziativa sia stata realizzata con il contributo di tutti i membri della società - ha sottolineato Adri Cesaroni, dirigente della Vastese -, ognuno ha fatto la sua parte. Credo che sia una bella iniziativa che coinvolge importanti realtà calcistiche del territorio e si impreziosisce di una partecipazione europea. E poi credo sia importante dare il nostro contributo all’iniziativa di solidarietà dell’Handy Campus, il calcio è fatto anche di queste cose”. Soddisfatto anche il vicepresidente del sodalizio biancorosso, Luigi Salvatorelli. “Sarà una bella esperienza, vedremo in campo i migliori ragazzi della nostra regione. Questo è un evento importante, legato ad un progetto partito tempo e che la Vastese ha portato avanti insieme a Wem”.