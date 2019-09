Dopo il successo di quest'estate torna in scena lo spettacolo dialettale scritto e diretto da Gianluigi Delli Quadri, "Sòcere e nere". L'appuntamento è per questa sera alle 21, al Teatro Figlie della Croce in via Madonna dell'Asilo a Vasto. Il costo del biglietto è di 6 euro.

Gli attori: Cesira Litterio, Marco Menna, Roberta Naglieri, Alessia Silla, Fernando Valentini, Chiara Vinciguerra, Nicola Villamagna, Gianluigi Delli Quadri.

Staff tecnico: Antonio Villamagna