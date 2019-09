In occasione delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 i docenti dell’Istituto Comprensivo 2 di Vasto saranno a disposizione delle famiglie e dei ragazzi per far conoscere l’organizzazione, le modalità, gli ambienti e le attrezzature didattiche, proponendo alcune attività che saranno effettuate durante il pomeriggio, secondo il seguente calendario:

sabato 14 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la Scuola Media "G.Rossetti"

lunedì 16 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la Scuola Primaria "L.Martella".

Un’occasione per trascorrere un momento significativo dal punto di vista educativo che favorisca anche la socializzazione oltre alla conoscenza delle componenti della struttura scolastica.

Le giornate dell’ Open Day rappresentano il momento essenziale per l’accoglienza dei ragazzi delle classi quinte della scuola primaria, e dei bambini cinquenni provenienti dalla scuola dell’infanzia, è un momento significativo per l’Istituto in quanto si pone come ampliamento dell’offerta formativa.

L’incontro vuole favorire la continuità tra i vari ordini di scuola e una prima informale conoscenza tra il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo e i nuovi alunni, i loro genitori, i docenti e gli alunni dell’Istituto.

Gli allievi di terza media accompagneranno i gentili ospiti nelle classi, nei laboratori della scuola media e primaria, gli insegnanti saranno a disposizione negli info-point presenti nella scuola.

L’istituto Comprensivo 2 una scuola che si apre e vuole interagire con il territorio, una scuola che con professionalità e attenzione intende presentare il proprio piano dell’Offerta Formativa per consentire alle famiglie una scelta oculata e serena della scuola dei propri figli.

Emma Columbro