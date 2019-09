"Non dico nulla, ma ho un grande sogno da realizzare domani e vi prometto che c'è la metterò tutta per realizzarlo!". Questo ci ha scritto ieri sera Giulia De Ascentis per raccontarci i suoi Europei di nuoto (clicca qui). E il sogno si chiamava finale dei 200 rana, in cui la nuotatrice vastese è scesa in vasca questa mattina. Giulia ha nuotato nella quinta batteria e... il sogno si è realizzato.

Ha percorso le 8 vasche in 2.22.95, migliorando di quasi un secondo il suo primato personale. Seconda in batteria e quarta assoluta, precedendo la compagna di squadra Lisa Fissneider. Oggi pomeriggio, quindi, sarà in vasca per la finalissima, sperando di continuare a sognare. Alle 17 la gara sarà trasmessa su Rai Sport ed Eurosport.

"E' una dele raniste più interessanti - hanno detto di lei i telecronisti di RaiSport -. Da qui in avanti potrà cambiare il suo stato di nuotatrice, facendola entrare di diritto tra le più forti del Paese".