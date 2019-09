Lo schiaffo all’arbitro costa tre anni di squalifica a Cesare Mirolli, giocatore del Monteodorisio, squadra che milita nel campionato di Prima Categoria, girone B, squalificato fino al 31 dicembre 2016.



Domenica 8 dicembre, in occasione della gara interna contro il Real San Giacomo, Mirolli è stato espulso all'85', sul risultato di 1-0 per gli ospiti, per aver insultato l'arbitro Yuri Buonpensa di Pescara.

Alla vista del rosso Mirolli ha prima proseguito con gli insulti rivolti al direttore di gara e poi gli ha tirato uno schiaffo. Un gesto, che oltre alla squalfiica di 3 anni, ha decretato lo 0-3 a tavolino per il Real San Giacomo e 200 euro di multa per il Monteodorisio, che nel corso dell'incontro aveva anche fallito un calcio di rigore.



Il documento - Di seguito il referto ufficiale:

- visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: al 40' del secondo tempo veniva espulso il calciatore Mirolli Cesare (nº8 della Soc. Monteodorisio) per insulto rivolto all'arbitro, il quale dopo aver decretato l'immediata espulsione veniva ulteriormente offeso con varie ingiurie dallo stesso calciatore ,che si avvicinava al direttore di gara con fare intimidatorio per poi allontanarsi. Improvvisamente il Mirolli ritornava minacciosamente verso l'arbitro e lo colpiva con un violento schiaffo alla parte dx del viso e del collo provocandogli "giramento di testa, stato di agitazione e dolore alla parte del viso colpita".

- A seguito di quanto avvenuto, l'arbitro sospendeva la gara, che in quel momento era sul risultato di 0 a 1 in favore della Soc. Real San Giacomo 2006, dirigendosi verso gli spogliatoi.

Date le condizioni psicofisiche in cui si era venuto a trovare l’arbitro, dopo aver respinto la richiesta dei calciatori della Soc. Monteodorisio di proseguire la gara, a tutela della sua incolumità, lo stesso richiedeva l'intervento dei C.C., con i quali subito dopo lasciava l'impianto sportivo e si recava presso l'Ospedale di Atri per accertamenti dove gli veniva riscontrato "lieve contusione emivolto dx e lato dx della regione anteriore del collo" con prognosi di 3 gg.s.c.

- Considerato che la responsabilità della sospensione della gara è da ricondurre esclusivamente a carico del calciatore Mirolli Cesare della Società Monteodoriosio;

- Visti gli artt. 64 NOIF e 17 e ss C.G.S.

DELIBERA

a) di infliggere alla Società Monteodorisio la punizione della perdita della gara con il seguente risultato: Monteodorisio-Real San Giacomo 2006 0 a 3;

b) di infliggere la squalifica al calciatore Mirolli Cesare (Soc. Monteodorisio) fino al 31/12/2016;

c) di comminare alla Società Monteodoriosio l'ammenda di euro 200,00 per il grave comportamento messo in atto dal proprio tesserato,con obbligo di risarcire all'arbitro eventuali danni se richiesti e documentati.