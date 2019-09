La Giunta comunale di Vasto ha nominato il nuovo comitato di gestione della Riserva di Punta Aderci.

A darne notizia, stamane, è l'assessore alle Aree protette Marco Marra. Il Consiglio comunale nel 2012 aveva deliberato la modifica organica del comitato di gestione della Riserva, ritenendo opportuno aprire il Comitato a un rappresentante del Coasiv (designato dal suo commissario) e un rappresentante delle associazioni ambientaliste designato dall’amministrazione comunale.

Pertanto il nuovo comitato di Gestione è così composto:

- Il sindaco o suo delegato

- Pasquale D’Ermilio, dirigente del settore Urbanistica del Comune di Vasto

- Roberto Cocco, responsabile dell’Arta

- Pietro Smargiassi in rappresentanza del Coasiv

- Francesco Famiani, presidente del Cai – sezione di Vasto, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

"Ricordando che non è previso alcun compenso - ha sottolineato Marra - auguro al neo comitato e ai suoi nuovi membri una proficua collaborazione nell’interesse della tutela e della valorizzazione della Riserva di Punta Aderci che in questi anni ha visto una massiccia frequentazione turistica e riconoscimenti in importanti riviste nazionali e programmi televisivi".

(Comune di Vasto - Ufficio stampa)