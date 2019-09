Clima da resa dei conti nel centrosinistra vastese dopo le primarie che, anche a Vasto, hanno decretato la netta vittoria di Matteo Renzi.

Dopo l'ultimatum lanciato dal segretario cittadino del Pd, Antonio Del Casale, nei confronti del sindaco Luciano Lapenna, il Psi torna a chiedere l'azzeramento della Giunta e la riduzione del numero degli assessori, come aveva fatto mesi fa, all'epoca del rimpasto che ha segnato, quale unica novità, l'assegnazione dell'assessorato all'Urbanistica proprio a un socialista: Luigi Masciulli.

A sollevare nuovamente la questione, che rischia di creare non pochi problemi interni alla maggioranza, è Gabriele Barisano, capogruppo del Psi in Consiglio comunale: "E' bene ricordare, probabilmente anche allo stesso segretario, che oltre ai sei consiglieri comunali, tra cui il presidente dell’assise, il Pd ha ben tre assessori in Giunta.

Senza contare che il sindaco è espressione dello stesso partito.

La Giunta è l’organo esecutivo dell’amministrazione, gli assessori sono coloro che governano, insieme al sindaco, la città.

La sensazione è che le questioni interne del partito vogliono essere scaricate sull’amministrazione.

Fatte queste doverose premesse, preme porre l’accento alcune incongruenze, sulle recenti dichiarazioni del segretario locale del Pd.

I componenti del Pd in Giunta, incidono, collaborano, indirizzano e condividono le scelte e la rotta che il sindaco ha impresso all’amministrazione?

Questa è la domanda che mi sento di rivolgere al Segretario del partito di maggioranza relativa della coalizione di centro sinistra.

C’è la necessità di chiarire se il Pd, è informato e condivide l’operato dei propri assessori, altrimenti si rischia di continuare con questo stillicidio di dichiarazioni con l’unico obiettivo di bloccare l’attività amministrativa.

Sulla necessità di un cambio di rotta, a mio avviso - afferma Barisano - sarebbe più corretto parlare di un cambio di passo, il gruppo consiliare del Psi è pronto a confrontarsi per esporre le proprie idee.

I primi a parlare di rilancio dell’attività amministrativa fummo noi socialisti, non a mezzo stampa, ma con documento scritto e consegnato al sindaco.

Rilancio della attività amministrativa con discussione sulle priorità, riduzione del numero degli assessori e azzeramento della Giunta: erano le tesi che sostenevamo.

Proprio dal Pd è arrivata una chiusura netta sui temi della riduzione e azzeramento della Giunta.

Mi pare di capire, che oggi il segretario del Pd è disponibile a ragionare anche di questi temi.

Pur riconoscendo l’impegno profuso, in questi pochi mesi di attività, dall’assessore Masciulli, basti ricordare la recente approvazione del Piano strategico della macroarea Vasto San Salvo, fermo da anni in qualche cassetto del Comune, il gruppo consiliare del Psi", composto dallo stesso Barisano, Corrado Sabatini e Giovanna Paolino, "si rende da subito disponibile ad aprire un confronto se l’obiettivo è di rafforzare l’amministrazione guidata dal sindaco Lapenna".