Marinelli affronta la sua città:

La BCC Vasto Basket domenica serà andra a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato.

Arriva la sfida con Senigallia, la tua città. Come hai vissuto questa settimana di avvicinamento?

E’ la prima volta che gioco contro Senigallia. Sarà davvero strana incontrare in campo gli amici con cui d’estate condivido un torneo estivo che si fa a casa mia. Sarà sicuramente una domenica diversa dalle altre, ma per i 40 minuti di gioco sarà come tutte le altre. Certamente mi lascerà un ricordo bellissimo, da portare con me per sempre.

Domenica scorsa nella vittoriosa sfida contro la Stella Azzurra balzava agli occhi lo zero nella casella dei punti segnati. Cosa è successo?

Venivo da una settimana difficile, in cui ero stato influenzato. Non avevo molte energie e quelle poche che avevo ho preferito usarle in difesa, soprattutto per come si era messa la partita. In attacco il resto della squadra ha compensato molto bene la mancanza dei miei punti.

Il manifesto di questa settimana ti vede protagonista sulla spiaggia di Punta Penna. Per te è un luogo speciale, vero?

E sì, Punta Penna è la mia seconda casa dopo il palazzetto. Ora, in inverno, è il luogo che mi manca di più. I manifesti di quest’anno sono interessanti perchè fanno conoscere i luoghi più belli di Vasto a chi viene da fuori per giocare.

Nell’ambiente biancorosso c’è molto entusiasmo. Ad inizio stagione c’era di sicuro la consapevolezza che avreste potuto fare bene. I 5 successi consecutivi e la quarta posizione in classifica sono un qualcosa di inaspettato.

In effetti non se l’aspettava nessuno, ma noi ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a farlo. Le partite perse per pochi punti ad inizio campionato ci hanno fatto benissimo, perchè ci hanno svegliati e fatto capire che ogni domenica si gioca la partita con tutti, sia con l’ultima che con la prima in classifica. Quelle sconfitte ci hanno fatto capire che dobbiamo lottare ogni domenica.

A darti manforte sottocanestro quest’anno è arrivato un altro lungo, Gianluca Di Carmine. Com’è la vostra “convivenza”?

Quando ho saputo che c’era la possibilità di prenderlo ho spinto molto per il suo arrivo. Sono contentissimo perchè avevamo giocato insieme già a L’Aquila e mi sono trovato benissimo con lui sia dentro che fuori dal campo. Ci sta dando una grossa mano, lui conosce questo campionato e sarà una presenza importante per la squadra anche nel seguito della stagione.

Sbirciando sul tuo profilo facebook abbiamo scoperto un Matteo Marinelli in versione fotomodello. Com’è nata questa cosa?

E’ arrivata per caso, mi hanno chiesto di fare delle foto e sono piaciute molto. Poi ho lasciato che le cose succedessero e mi hanno chiamato per fare altri servizi. Se è un’attivitaòche continua ben venga, altrimenti si cercherà qualcos’altro da abbinare al basket.

Per voi sportivi e naturale essere fotografati in azione, mentre giocate. Trovarti sul set fotografico, anche svestito, che sensazioni ti ha fatto provare?

Se sono lì tranquillo in intimo davanti alla macchina fotografica è tutto merito di Andrea Ialacci e dei suoi allenamenti.

Di allenamenti ne fate tanti, hai dovuto fare qualche sforzo in più per arrivare ad avere un fisico perfetto?

Andrea non sarebbe d’accordo, quindi devo ascoltare lui e magari d’estate ne faccio qualcuno in più.

Torniamo al match contro Senigallia. Hai sentito i tuoi amici?

Mi hanno chiamato in questi giorni, per sapere come stavo, per gufare un po’. C’è un bellissimo rapporto, sia con la squadra che con la società, anche se un po’ negli anni ci siamo persi. Sono persone con cui sono cresciuto, li stimo e li rispetto. E proprio per questo sarà grande battaglia.

Quali sono i loro punti di forza?

E’ una squadra che ha diversi giocatore da tenere d’occhio, bisognerà capire chi è in giornata e chi meno. Sicuramente non bisogna lasciare spazio a Catalani per il tiro da tre, evitare le penetrazioni di Maddaloni, e stare attenti alla difesa di Pasquinelli, hanno anche dei lunghi forti. Hanno preso anche due under molto bravi. E’ una squadra imprevedibile quindi servirà massima attenzione.

Poi andrete a Rieti, prima della sosta. Arrivarci con una striscia di sei risultati positivi può mettere paura anche a una corazzata come la loro?

Intanto pensiamo a Senigallia perchè Rieti è ancora lontana. Vincere in casa è sempre importante, perchè andare fuori è sempre più dura. Teniamo blindato il PalaBCC e conquistiamo questi due punti. Poi potremo pensare alla sfida con Rieti.

La classifica: 18 Latina basket; 16 Npc Rieti, Amatori Pescara; 14 BCC Vasto Basket; 12 Pall. Senigallia, Giulianova Basket; 10 Ecoelpidiense PSE, Eurobasket Roma; 8 Poderosa Montegranaro, Stella Azzurra Roma; 6 Pall. Palestrina, Orvieto Basket; 2 Virtus Fondi, Sicoma Valdiceppo