"Le notifiche che abbiamo eseguito per conto del Commissariato riguardano le luci ricadenti sul suolo pubblico, come è chiaramente scritto sul documento", spiega Orlandino Carusi, comandante della polizia municipale di Vasto.

E' caos sulle autorizzazioni per l'installazione delle luci natalizie.

Di fronte alle proteste dei commercianti, che non vogliono saperne di pagare 32 euro in marche da bollo per gli addobbi luminosi, Confesercenti, e consorzio Vasto in centro diramano un comunicato congiunto: "In merito alle procedure di installazioni di luci decorative per la ricorrenza delle festività natalizie, dopo aver sentito la Questura di Chieti e il Commissariato di Vasto, siamo a precisare che, il semplice allestimento di luci o decorazioni luminose che non hanno carattere di straordinarietà e complessità nel montaggio e che quindi non prevedono la figura di un tecnico specializzato per l’allestimento e che per la loro semplicità non possono arrecare danno all’incolumità pubblica (cavi volanti, strutture portanti), non ha bisogno di autorizzazioni ai sensi del Tulps". Lo affermano in un comunicato congiunto i dirigenti locali di Confesercenti, Paola Fiore (presidente) e Simone Lembo (direttore), e il presidente del consorzio Vasto in centro, Marco Corvino.

"In sintesi, le luminarie tipo festività patronali, o natalizie montate con allestimenti particolari in piazze, strade, installate da ditte specializzate, devono seguire la procedura prevista dal Tulps, mentre, le semplici luci (prodotti legali) che gli operatori acquistano in negozi autorizzati e posizionano presso le proprie attività come semplice decorazione, non devono seguire tale procedura". Significa che le luci di Natale fissate a vetrine e insegne dei negozi non necessitano del nulla osta.

Resta il fatto che, nella giornata di ieri, tutti gli esercizi pubblici autorizzati all'occupazione di suolo pubblico del centro storico hanno ricevuto il documento (notificato a mano da un vigile urbano) necessario a richiedere, previo pagamento dei 32 euro in marche da bollo, l'autorizzazione all'installazione delle luci natalizie sotto gazebo ombrelloni e negli spazi all'aperto antistanti le loro attività.