Sabato 14 dicembre alle ore 16.00 la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo”, in occasione del 1° anniversario dell’apertura della nuova sede in via Silvio Pellico, 2 (presso Istituto San Gabriele), ha il piacere di invitare tutte le famiglie della scuola per condividere un pomeriggio di gioia e spensieratezza organizzando momenti dedicati ai bambini con animazione e giochi.

Il divertimento sarà assicurato anche per i genitori con una grande tombolata a premi. L’evento si concluderà con un brindisi di buon vino novello ed un’ invitante castagnata. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su tutti i progetti scolastici è possibile visitare il sito ufficiale www.scuolailgirotondo.it o la pagina facebook Scuola Paritaria Il Girotondo.

Lo staff della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo” augura a tutti buone feste.