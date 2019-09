Giulia De Ascentis è quarta nella finale dei 200 rana. In una gara in cui le prime tre, guidate da una strepitosa Efimova, hanno fatto gara a sè, la nuotatrice vastese ottiene il suo record personale, migliorando di un secondo quanto nuotato in mattina: 2.20.93, la prima italiana a scendere sotto i 2.21.00 in vasca corta.

Giulia lo aveva annunciato questa mattina, dopo la semifinale dei 200: "ho fissato un obiettivo con il mio allenatore" (clicca qui per il Diario di Giulia). E l'obiettivo è stato centrato, con i due secondi e mezzo migliorati rispetto al tempo con cui si era presentata a Herning. E pensare che la convocazione per gli Europei per Giulia era arrivata proprio in extremis.

"La De Ascentis che non ti aspetti", hanno commentato i telecronisti della Rai. Tutte e due le ragazze della rana, Lisa Fissneider e Giulia De Ascentis hanno battuto il record italiano che apparteneva a Chiara Boggiatto e a fine gara possono festeggiare. La vincitrice è andata fortissimo, conquistando il record del mondo, ma Giulia De Ascentis, con i suoi incredibili progressi, ha dato un chiaro segnale al mondo del nuoto. Il futuro è suo.

E mentre questa giornata "storica" si avvia alla conclusione, Giulia ci racconta le sue emozioni nella rubrica su zonalocale.it.