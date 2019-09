Sabato 14 dicembre 2013, l’associazione culturale “Pazzi per la pizza”, organizza in Piazza Umberto I a Casalbordino, “la piazza dei sapori” mercatini enogastronomici, mentre il 24 dicembre è in preparazione un grande brindisi in piazza e il 28 dicembre la mega tombolata sotto la torre.

Durante gli appuntamenti del 14 e del 28l’Associazione volontaria di protezione civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino, parteciperà il 14 e il 28, con un proprio gazebo con panini e vin brulè. Un'attività promossa per la raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare all’associazione sportiva Apd 4 Colli di Casalbordino.

Tommaso Bucciarelli, presidente del gruppo di volontari, tiene a ricordare che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2014, invitando i giovani che vogliono dedicare una parte del loro tempo alla protezione civile il loro motto: "tante divise, tanti colori, ma un solo cuore”.