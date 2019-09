Lo spettacolo musicale "Orme nella luce", liberamente tratto dal libro "Ferite a morte" di Serena Dandini, sbarca nelle scuole della città. In scena l'attrice Raffaella Zaccagna e la Piccola Underground Orchestra, che ha scritto le musiche originali. Ieri ad assistere all'emozionante spettacolo sono stati gli studenti del Liceo Artistico Pantini-Pudente, durante la settimana il mini-tour toccherà le altre scuole cittadine.

A promuovere lo spettacolo, già portato in scena in due occasioni, tra cui lo scorso 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è il Centro Donnattiva di Vasto, impegnato nel sensibilizzare la popolazione su questa delicata tematica.

Orme nella luce racconta storie di donne uccise dalla violenza, con la grande capacità interpretativa di Raffaella Zaccagna, le cui parole sono sottolineate dalle note dei giovani musicisti della Piccola Undeground Orchestra. Nel video alcuni brani di Orme nella luce.

"Sento forte la motivazione di questa esperienza - commenta Raffaella Zaccagna- e anche se, forse l'esposizione mediatica in questo periodo tende a cogliere solo l'aspetto esplosivo di un fenomeno molto complesso e strisciante, penso che indurre le nuove generazioni a riflettere su una cultura a volte troppo basata sulle differenze di genere, possa aiutare a mostrare le infinite sfumature. Forse, piuttosto che affidarci all'ormai abusato testo della Dandini, (per quanto valido e d'impatto) bisognerebbe scrivere le storie delle donne che accogliamo al centro per dare il senso oggettivo di quanto sia diffuso questo triste fenomeno".