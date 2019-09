Vuoi mettere le luci natalizie davanti al tuo negozio? Devi pagare 32 euro e chiedere l'autorizzazione.

Ieri i commercianti del centro storico di Vasto si sono visti consegnare a mano dalla polizia municipale, su disposizione della Prefettura, un documento prestampato: è una richiesta di autorizzazione all'installazione di luminarie che gli esercenti devono compilare e consegnare in Commissariato, allegando due marche da bollo da 16 euro l'una.

In caso contrario, dovranno essere rimossi gli impianti luminosi con carattere di straordinarietà ricadenti sul suolo pubblico.

Alla domanda il titolare dell'attività deve allegare una serie di documenti, tra cui l'autocertificazione di conformità dell'impianto, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, un'idonea copertura assicurativa e farsi installare le luci di Natale da un tecnico specializzato.

Nel documento si legge che la richiesta di questo ulteriore adempimento burocratico per il "rilascio della licenza per la realizzazione di un impianto elettrico provvisorio per illuminazioni pubbliche straordinarie in occasione di festività civili e religiose" si basa sull'articolo 57 del Tulps, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che recita: "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa".

Articolo 57 che va letto insieme all'articolo 110 del regolamento di esecuzione: "E’ soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della Legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza".

La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.

Molti commercianti hanno deciso che oggi stesso toglieranno gli addobbi natalizi da gazebo, ombrelloni e spazi all'aperto antistanti le loro attività.

Confcommercio, Confesercenti e Vasto in centro - "In merito alle procedure di installazioni di luci decorative per la ricorrenza delle festività natalizie, dopo aver sentito la Questura di Chieti e il Commissariato di Vasto, siamo a precisare che, il semplice allestimento di luci o decorazioni luminose che non hanno carattere di straordinarietà e complessità nel montaggio e che quindi non prevedono la figura di un tecnico specializzato per l’allestimento e che per la loro semplicità non possono arrecare danno all’incolumità pubblica (cavi volanti, strutture portanti), non ha bisogno di autorizzazioni ai sensi del Tulps". Lo affermano in un comunicato congiunto i dirigenti locali di Confesercenti, Paola Fiore (presidente) e Simone Lembo (direttore), e il presidente del consorzio Vasto in centro, Marco Corvino.

"In sintesi, le luminarie tipo festività patronali, o natalizie montate con allestimenti particolari in piazze, strade, installate da ditte specializzate, devono seguire la procedura prevista dal Tulps, mentre, le semplici luci (prodotti legali) che gli operatori acquistano in negozi autorizzati e posizionano presso le proprie attività come semplice decorazione, non devono seguire tale procedura". Significa che le luci di Natale fissate a vetrine e insegne dei negozi non necessitano del nulla osta.

Resta il fatto che, nella giornata di ieri, tutti gli esercizi pubblici autorizzati all'occupazione di suolo pubblico del centro storico hanno ricevuto il documento (notificato a mano da un vigile urbano) necessario a richiedere, previo pagamento dei 32 euro in marche da bollo, l'autorizzazione all'installazione delle luci natalizie sotto gazebo ombrelloni e negli spazi all'aperto antistanti le loro attività.