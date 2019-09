Cinque cinesi denunciati e 2100 impianti di luci natalizie sequestrati. E' il bilancio dell'inchiesta sulle luminarie pericolose condotta dalla finanza in tutta la provincia di Chieti: sequestri a Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino. Salgono a 8, dall'inizio del 2013, le persone denunciate perché vendevano prodotti pericolosi.

L'inchiesta - Così ricostruisce i fatti il Comando provinciale della guardia di finanza: "Circa 2100 articoli natalizi di natura elettrica ed elettronica sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Chieti lo scorso fine settimana, al termine di una serie di interventi ispettivi, perché non rispondenti agli standard qualitativi della sicurezza, e come tali potenzialmente nocivi.



Luci e luminarie natalizie, esposti negli scaffali degli esercizi commerciali controllati, ubicati nei comuni di San Giovanni Teatino, Francavilla al Mare, Lanciano e Vasto, sono risultati privi delle istruzioni e prescrizioni in lingua italiana oltre che della marcatura Ce. I responsabili - 5 soggetti di nazionalità cinese - sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative.



I militari operanti, nel contesto, si sono avvalsi del sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi così denominato Rapex, grazie al quale le autorità nazionali notificano alla Commissione europea i prodotti che rappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Successivamente le informazioni ricevute ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri vengono pubblicate su internet in appositi riepiloghi settimanali, permettendo un’identificazione tempestiva e un rapido ritiro dal mercato dei prodotti a rischio, come ad esempio giocattoli per l’infanzia, prodotti tessili, prodotti elettrici ed articoli di moda che non rispettano le norme di sicurezza. Le attività di controllo, svolte secondo il consueto approccio “trasversale” al servizio, hanno riguardato anche il contrasto al lavoro nero/irregolare.



Allo stato, è in corso la verifica della posizione contributiva, presso l’Ente previdenziale provinciale, di 20 soggetti di nazionalità cinese, identificati nel corso della suddetta azione ispettiva. La vigilanza nello specifico settore continuerà incessante anche durante le festività di fine anno in modo da eliminare dai mercati locali tutti quei prodotti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei consumatori.



Il Comando Provinciale di Chieti nel corso del 2013 ha eseguito 12 controlli in materia di sicurezza prodotti, sequestrando complessivamente oltre 3.600 articoli di varia natura e segnalando alle autorità competenti 8 persone".