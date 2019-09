Questa sera, giovedì 12 dicembre alle 18, presso la Multisala del Corso, in corso Europa a Vasto, vi sarà la firma del Manifesto del “Movimento Internazionale per il rispetto dei Diritti dell’Infanzia” promosso da Fondazione Malagutti onlus. Saranno presenti alla cerimonia il Giovanni Malagutti presidente della Fondazione Malagutti onlus, la dirigente della Scuola dell’Infanzia Paritaria “L’Albero Azzurro” di Vasto , Claudia Gattella e le autorità locali.

Il Movimento Internazionale per il rispetto dei Diritti dell’Infanzia, ideato da Fondazione Malagutti onlus ha lo scopo di migliorare alcuni aspetti fondamentali della nostra società che ruotano intorno al mondo dei bambini e al diritto che essi hanno di vivere, di evolversi fisicamente e psicologicamente con la speranza di mettere in atto un cambiamento positivo.

Se i loro Diritti non sono rispettati, il trauma può contagiare altri minori, creando delle ferite difficilmente rimarginabili. Diritti per tutti i bambini del Mondo, diritti inalienabili, diritti che hanno bisogno di noi adulti per essere rispettati.

Far parte del movimento di “Diritti a Colori” significa perseguire lo stesso scopo educativo ricco di innumerevoli sfumature che solo attraverso una società sana e giusta è possibile donare. L’obiettivo è quello di promuovere azioni e iniziative rivolte al sostegno dei Diritti dei bambini, alla promozione della loro salute e del loro sviluppo intellettivo.

Dall’anno 2000 la Fondazione Malagutti Onlus accoglie, nelle sue strutture residenziali protette, minori, bambini e adolescenti privi di validi riferimenti genitoriali o vittime di abusi sessuali, maltrattamenti o torture. Gestisce il “Pronto Intervento Minori” rivolto a casi di emergenza anche di mamma e bambino, segnalati dalle Forze dell’Ordine e dalle Istituzioni. Sostiene i Diritti dell’infanzia attraverso campagne di sensibilizzazione e con iniziative culturali internazionali; in Africa opera nel Burkina Faso con progetti umanitari.