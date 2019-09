"La sezione di Vasto della Sns (Società nazionale di salvamento), con sede in piazza Fiume 12, a Vasto Marina, comunica che il giorno 8 gennaio 2014 avrà inizio il primo corso per il conseguimento per il brevetto da bagnino di salvataggio, riconosciuto in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, per ambosessi dai 16 ai 55 anni". Lo annuncia Fernando Sorgente, responsabile della sezione vastese della Sns.

Il brevetto sarà valido "per l'esercizio della professione su litorali marittimi, piscine e acque interne. Inoltre, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato da esecutore Bsl-Aed per l'utilizzo del defribrillatore semiautomatico"

Per informazioni: 0873/802251 - 360/365431 - 328/1078754