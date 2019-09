"I lavoratori della piscina comunale continuano a rimanere disoccupati, l’amministrazione dimostra di non avere polso nel risolvere la questione reintegro anche dopo la sentenza del giudice, emessa il 26 luglio scorso. Questo provoca giustamente dissenso, disagio negli animi di chi giustamente reclama giustizia, che ripeto questa amministrazione non riesce a garantire". Lo afferma Andrea Bischia, consigliere comunale di Progetto per Vasto, che ha presentato un'interrogazione al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

"Mi auguro - scrive Bischia in un comunicato - che, attraverso questa interrogazione, il delegato allo sport", competenza che, con il rimpasto, il primo cittadino ha tenuto per sé, "riesca a dare risposte certe e precise sul problema reintegro e su altre tematiche che il sottoscritto ha sottoposto che a quanto pare crea dissapori in quei cittadini che frequentano la piscina e che si stanno rivolgendo ad altre strutture.

Vogliamo sapere il motivo perché questa amministrazione è così tenera nei confronti di questa società e di conseguenza cosa c’è sotto , perché questa difficoltà nel richiamarla per farle rispettare le normative di un bando che la stessa Giunta Lapenna ha impostato? Spero che dopo questa ennesima interrogazione presentata, l’amministrazione riesce a dare definitivamente seguito alle problematiche evidenziate dal sottoscritto".