Martedì 10 dicembre si è tenuta la prima visita stagionale dei tecnici del Bologna Calcio alla scuola calcio Aquilotti San Salvo, la società sansalvese affiliata al progetto 05/13 kids: collaborazione a livello tecnico e sportivo che vede i giovani calciatori degli aquilotti monitorati dai tecnici e dagli allenatori del F.C. Bologna Calcio.

Le sedute di allenamento si sono svolte presso il campo sportivo “E. Cardellini” di San Salvo Marina. I tecnici Fabio Corradini e Nicolò Mazzanti allenatori della categoria esordienti 2002 del Bologna Calcio, hanno dedicato un intero pomeriggio alla visione dei giovani allievi, oltre 100 iscritti, conducendo gli allenamenti dalla categoria allievi fino alla categoria piccoli amici con il valido supporto dei nostri “mister” di riferimento.

Orazio Piermattei (responsabile del settore giovanile): “e’ stata una giornata produttiva, favorita anche da un ottimo clima, in cui i ragazzi si sono divertiti e hanno potuto integrare il loro percorso formativo. Campo preparato in ogni minimo dettaglio, esercizi specifici per ogni categoria, allenamenti cognitivi, tecnici, educativi, esercizi di guida, ricezione e trasmissione pallone; giochi di posizione, 1 vs 1, 2 vs 1, 3 vs 2 e 4 vs 2 i due tecnici a fine serata hanno voluto esternare il loro compiacimento per le capacità dei nostri ragazzi di ascolto, apprendimento e esecuzione degli esercizi proposti, per la capillare organizzazione, e per l’ospitalità che la nostra piccola società ha mostrato”.

Roberto Rossi (referente del progetto 05/13 Kids): “Il progetto 05/13 Kids, vuole investire sulla crescita dell’allievo, prendendone a cuore la sicurezza, istruendolo dal punto di vista disciplinare, motivarlo e renderlo reattivo dal punto di vista cognitivo, farlo crescere sull’aspetto tecnico con allenamenti coerenti e rapidi, eliminando i “tempi morti”. La giornata è stata utile e fruttuosa anche per il nostro team di allenatori che hanno potuto arricchire il loro bagaglio umano, culturale e professionale, uniformandosi sempre di più al progetto. Durante la giornata sono stati segnalati alla società felsinea da parte degli istruttori bolognesi Riccardo Bodani (attaccante classe 1998), Federico Lavacca (attaccante classe 2000) Simone De Canio (pulcini 2003), Persoglio Filippo (categoria pulcini 2005).

Un ringraziamento particolare da parte della nostra società, va al Bologna Calcio nella persona di Francesco Morara (responsabile del progetto 05/13 Kids) agli istruttori Fabio Corradini e Nicolò Mazzanti per la loro professionalità, simpatia e disponibilità avuta durante tutta la giornata ad Emanuele Cieri e all’Hotel Milano per la cortese ospitalità riservata ai due tecnici ospiti della nostra scuola calcio.