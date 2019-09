Tre auto hanno preso fuoco oggi pomeriggio intorno alle 17.00 nel parcheggio interno della Tyco, azienda situata a San Salvo, nella zona industriale di Piana Sant'Angelo.

A dare l'allarme sono stati gli stessi operai dell'azienda. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione di San Salvo. In attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto gli addetti anticendio hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono partite da un'auto, propagandosi poi a quella accanto. Danneggiata anche una terza macchina. I pompieri hanno spento completamente le fiamme.

I carabinieri hanno raccolto gli elementi utili per risalire alle cause del rogo anche se, per la posizione del parcheggio e la presenza di sorveglianza, sembra possa escludersi la natura dolosa.