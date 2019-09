"Chiedere ancora soldi agli esercenti pubblici per l’installazione, fuori dalle proprie attività, delle luminarie natalizie che già comprano loro e per le quali pagano loro la bolletta della luce, sembra veramente la prosecuzione di una lotta senza fine al commercio vastese". Così Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, commenta l'obbligo di pagare 32 euro imposto dalla Prefettura di Chieti ai commercianti che installano luminarie natalizie sul suolo pubblico.

"L’ultimo pezzo di carta che gli esercenti di Vasto hanno ricevuto o stanno ricevendo in questi giorni, dopo quello che chiedeva la rimozione delle insegne a bandiera – sottolinea di Michele Marisi - è un modello di domanda di licenza per la realizzazione di impianti elettrici provvisori per illuminazioni pubbliche straordinarie, con tanto di specifiche per gli innumerevoli allegati che dovranno presentare, per installare semplicemente le luci di Natale. Trentadue euro di marche da bollo e documentazione simile, tra poco, a quella che si richiede a chi deve costruire una casa. Non solo, dunque, i commercianti si preoccupano di creare un clima festoso in città illuminando le strade a spese loro… gli si chiede anche di pagare una tassa. Insomma, tra crisi e continue imposte, ci mancava solo questa. Qualcuno obietterà che è la legge che lo stabilisce. Bene, ma visto che è l’articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza a decretare ciò, il Comune, consapevole delle norme, avrebbe potuto programmare e prevedere degli sgravi a beneficio di chi avesse partecipato all’abbellimento della città durante le festività natalizie, così da fargli recuperare la curiosa tassa e da invogliare, addirittura, a rendere più accogliente Vasto. Ma che ci vuoi da questi? Loro spengono il cervello, voi spegnete le luminarie".