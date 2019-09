Giornata di recuperi quella odierna di partite rinviate o sospese domenica 1 dicembre per maltempo nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

All'Aragona alle 18.30 si gioca Vasto Marina-San Salvo, recupero della 15esima giornata di Eccellenza, sospesa al 60' sullo 0-0 per impraticabilità del terreno di gioco in seguito all'abbondante pioggia. Il regolamento dei dilettanti prevede che la partita si recuperi dal primo minuto e che si riparta dallo 0-0, in questo caso per le due squadre non cambierà nulla.

Molti gli ex, soprattutto nel Vasto Marina che è sempre più una colonia di giocatori che lo scorso anno militavano in biancazzurro, oltre al direttore sportivo Basler e all'allenatore Precali ci sono Benedetto, Antenucci, Tomeo, Spagnuolo, Stango e l'ultimo acquisto Veron. Nel San Salvo l'ex è Giuliano che per il momento resta alla corte di Gallicchio e piace ai vastesi che oltre ad un difensore cercano anche un attaccante.

Gli ospiti arrivano dalla vittoria esterna per 3-1 ai danni del Civitella Roveto, sono a metà classifica con 20 punti. Squalificato Izzi, rientra Quaranta, ci sarà anche l'ultimo arrivato Vinciguerra, centrocampista protagonista domenica di una prova più che positiva. I padroni di casa nell'ultimo turno hanno perso 2-1 ad Avezzano, sono ultimi a 7 punti, con 0 vittorie, ma la squadra che scenderà in campo oggi è rivoluzionata e notevolmente rinforzata rispetto a quella che ha iniziato il campionato. Entrambe hanno come obiettivo solo la vittoria, un pareggio non serve a nessuno.

Dalle 18.30 sarà possibile seguire la cronaca in diretta di Vasto Marina-San Salvo su zonalocale.it in questa pagina.

In Promozione alle 14.30 c'è Real Tigre-Pacentro, gli avversari dopo due rinvii per neve hanno accettato l'inversione del campo per permettere lo svolgimento della gara, per questo motivo si gioca al San Tommaso di Vasto Marina. I gialloneri di Liberatore sabato hanno perso in casa 1-0 contro il Penne, hanno 17 e sono a distanza di sicurezza dalla zona a rischio, una vittoria darebbe ancora più tranquillità. Il Pacentro è terzultimo con 10 punti e dovrà fare a meno di Del Signore squalificato. Nel Real Tigre out Vetta, Sottile e l'allenatore in seconda Amedeo Nanni per un turno.

In Prima Categoria, nel girone B, si affrontano alle 14.30 Castelfrentano-Monteodorisio, Sporting San Salvo-Guastameroli e Trigno Celenza-Palombaro. In Terza Categoria si recupera Odorisiana-Virtus Tufillo.