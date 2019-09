Il Comune boccia il programma delle manifestazioni natalizie stilato dai commercianti e insorgono le associazioni di categoria. Sul piede di guerra consorzio Vasto in centro, Confesercenti e Confcommercio.

"Sollecitati dal sindaco a presentare un progetto per il Natale, abbiamo redatto un articolato programma tra illuminazione (più ricca dell'attuale) ed eventi per le imminenti festività natalizie", affermano i rappresentanti dei negozianti. "Però, ci siamo visti bocciare il tutto con inadeguate e puntigliose motivazioni. Quest'atteggiamento di rifiuto per far da sé del Comune non solo offende chi si è adoperato e ha speso tempo ed energia per la redazione del progetto, ma penalizza di certo la città che, invece, avrebbe trovato espresso il massimo del suo potenziale che solo la sinergia tra pubblico e privato può garantire: il cofinanziamento del progetto da parte dei commercianti, nell'unico interesse del bene pubblico, avrebbe portato un surplus di iniziative amplificando l'atmosfera natalizia a favore di tutta la cittadinanza, motivandola a frequentare di più il centro.

Questa amministrazione - polemizzano Vasto in centro, Confesercenti e Confcommercio - ha così perso un’altra occasione per realizzare quello che ogni cittadino chiede a chi lo rappresenta: ascolto e attenzione ai bisogni reali della città in piena trasparenza e partecipazione con le categorie che la compongono".