La riviera finisce ancora una volta nel mirino dei ladri. I malviventi sono entrati in azione nelle scorse notti a Vasto Marina e San Salvo Marina. Lo hanno fatto in un periodo morto, in cui molte abitazioni, utilizzate solo d'estate, sono vuote e poche sono le attività commerciali aperte nelle serate di novembre e dicembre.

Gli ignoti hanno danneggiato a Vasto Marina due stabilimenti balneari, provocando danni, ma senza rubare nulla e, a San Salvo Marina, hanno forzato due garage di una palazzina di un complesso residenziale che si trova sul lungomare. In tutti e quattro i casi, non c'era praticamente nulla da rubare. Ai proprietari, però, toccherà spendere soldi per rimettere tutto a posto.