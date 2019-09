Esulta il rinnovato Vasto Marina che all'Aragona contro il San Salvo conquista la prima vittoria in campionato, sale a quota 10 punti e aggancia il Civitella Roveto prossimo avversario domenica di nuovo in casa. Autore del gol vittoria Cesario al 67' che sfrutta al meglio una giocata di Stango. Il San Salvo, che in un paio di occasioni ha sfiorato il pareggio, resta a metà classifica con 20 punti.

La partita. Per il recupero della 15esima giornata, sospesa al 60’ sullo 0-0 domenica 1 dicembre, all’Aragona si affrontano Vasto Marina e San Salvo. Per entrambe la vittoria è d’obbligo. I padroni di casa, ultimi in classifica a 7 punti, schierano i nuovi acquisti Stango e Spagnuolo con Zanoletti, mentre Veron va in panchina con Marciano. La squadra di Precali vuole la prima vittoria della stagione dopo la sconfitta per 2-1 ad Avezzano nell’ultimo turno.

Il San Salvo manda in campo Vinciguerra che ha già debuttato domenica, assente Izzi per squalifica e Quaranta per problemi intestinali, la squadra di Gallicchio domenica ha vinto 3-1 a Civitella Roveto. Tanti gli ex: Antenucci, Spagnuolo, Stango, Veron, Benedetto e Tomeo, oltre mister Precali e al direttore sportivo Basler nel Vasto Marina, Giuliano nel San Salvo. Speaker d’eccezione è il presidente Masimiliano Baccalà che legge le formazioni.

Prima del calcio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Di Biase, papà di Luca, giocatore della juniores, scomparso oggi.

Pronti via e ci sono subito due tentativi di Marinelli, il primo su assist di Antenucci, ma l'attaccante sansalvese non la mette dentro. La partita è noiosa, inchiodata sullo 0-0 con poche emozioni. Tante interruzioni per falli di gioco, le due squadre non si avvicinano quasi mai alla porta.

Al 24’ Stango da sinistra mette in mezzo per Cesario che non ci arriva, al 34' occasione per i padroni di casa, un diagonale di Stivaletta colpisce il palo interno ed esce, sulla palla arriva Cesario che però non riesce a insaccare. Al 35' risponde il San Salvo con un bolide di Sasso che finisce sul fondo poi al 42' Vinciguerra in area prova il tiro, Benedetto si oppone, poi la palla sui piedi di Sasso che calcia dalla distanza, ma è fuori.

La ripresa inizia senza cambi, al 49' Antenucci lancia sulla sinistra Marinelli ma il suo passaggio è lungo, al 59' Stango riceve in area e serve Tomeo che fa la sponda per Cesario in area che manda alto. Al 63' l'occasione per segnare capita al San Salvo, Cappelletti mette in mezzo per Marinelli che stoppa a tira centralmente davanti ad Antenucci che neutralizza una conclusione ravvicinata difficile da parare.

Al 67’ il Vasto Marina passa in vantaggio, rovesciata in area dalla destra di Stango, sfiora Benedetto, arriva a Cesario sulla sinistra che insacca in diagonale, per lui è il primo gol in campionato in questa stagione. Subito dopo debutta il nuovo acquisto Veron. Il San Salvo non demorde e prova a pareggiare, all'80' cross di Vitiello dalla sinistra, sfiora Lapiccirella, Felice non ci arriva.

All'83' il tiro-cross di Sasso attraversa tutta l'area di rigore senza essere intercettato da nessuno dei suoi, nei minuti finali i padroni di casa sono costretti a retrocedere nella propria area. All'87' Cappelletti da due passi manda alto, al 93' Riella in contropiede solo davanti a Raspa fallisce il gol mandando alto con un pallonetto.

Dopo 16 gare arriva la prima vittoria del Vasto Marina che domenica giocherà ancora all'Aragona contro il Civitella Roveto dell'ex Consolazio, agganciato oggi in classifica, con questa squadra la salvezza è un obiettivo più che concreto.

Molto soddisfatto il presidente Baccalà: "Siamo contenti per la grande prova dei ragazzi, finalmente c'è stata la reazione che volevamo. Un derby è sempre un derby, è stata una gara studiata bene e portata a casa nel migliore dei modi, con il giusto atteggiamento in campo. Sono felice per Cesario che si è finalmente sbloccato e adesso mi ributto sul mercato, gli obiettivi sono due, ma per adesso preferisco non fare nomi".

Tabellino

Vasto Marina-San Salvo 1-0 (0-0)

Marcatori: 67’ Cesario (Vasto Marina)

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro (88’ Marciano), Napolitano, Spagnuolo, Menna, Benedetto, Stivaletta, Zanoletti (70’ Veron), Cesario (85’ Riella), Stango, Tomeo. A disposizione Gaspari, Puka, Nocciolino, Monachetti. Allenatore Precali

San Salvo: Raspa, Pollutri (77’ Gancitano), Felice, Sasso, Lapiccirella, Giuliano, Cappelletti, Vitiello, Marinelli, Vinciguerra (65’ Di Pietro), Antenucci. A disposizione Coccia, Ramundo, Alberico, Del Borrello, Ferrante. Allenatore Gallicchio.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino (Antonio Alessi, Vincenzo Recchiuti di Teramo)

Ammoniti: Felice (San Salvo), Marinelli (San Salvo), Vitiello (San Salvo), Pollutri (San Salvo), Cesario (San Salvo), D’Alessandro (Vasto Marina), Veron (Vasto Marina)

Il programma della diciassettesima giornata di Eccellenza, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Torrese, Miglianico-Alba Adriatica, Montorio-Vastese, Rosetana-Pineto, San Nicolò-Avezzano, San Salvo-Francavilla, Vasto Marina-Civitella Roveto, Virtus Cupello-River Casale, Acqua&Sapone-Altinrocca

La classifica. San Nicolò 42, Avezzano 37, Capistrello 31, Torrese 28, Pineto 27, Vastese 26, Alba Adriatica 24, Miglianico e San Salvo 20, Francavilla e Rosetana 18, Acqua&Sapone 17, Virtus Cupello 16, Montorio e River Casale 15, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina 10

Il prossimo turno, domenica 22 dicembre, ore 14.30. 1° di ritorno. Vasto Marina-Alba Adriatica, San Salvo-Altinrocca, Francavilla-Avezzano, Virus Cupello-Civitella Roveto, Capistrello-Montorio, San Nicolò-Pineto, Rosetana-River Casale, Acqua&Sapone-Torrese, Miglianico-Vastese