E' di circa duemila eruo il bottino della rapina messa a segno oggi pomeriggio, attorno alle 16, presso la filiale Unicredit di Corso Mazzini a Vasto. Due persone si sono introdotte all'interno dell'istituto di credito. Uno era a volto coperto e parlava con accento campano. L'altro, a visto scoperto, era stato notato nei giorni scorsi aggirarsi nei pressi della banca. Uno dei due aveva con sè una cartellina e, non appena dentro, hanno chiesto dove fossero le casse, che però in quel momento erano chiuse. Per questo, minaccciandoli con un taglierino, hanno intimato ai clienti che stavano versando il denaro nella cassa continua presente all'interno dell'ufficio, di consegnare loro il denaro.

Secondo una prima stima i due hanno portato via circa duemila euro dai clienti, sotto shock per l'accaduto. I due sono poi fuggiti a gambe levate. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto, intervenuti sul posto non appena allertati dal personale della banca.

Sulla porta della banca la direzione ha posto un cartello in cui si spiegava che la filiale sarebbe rimasta chiusa per tutto il pomeriggio per "problemi tecnici".