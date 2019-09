Atletico Lanciano - Virtus Cupello 7-7.Gara emozionante, maschia e spettacolare al Funai di Lanciano tra Atletico Lanciano e Virtus Cupello, con gli ospiti che all'ultimo assalto impattano il match e strappano un punto alla capolista del campionato.

Il primo tempo si apre con i padroni di casa che in 10’ ottengono il primo doppio vantaggio. E’ Perazzoli, al 15’, a tenere a galla i suoi, anche se i padroni di casa trovano subito la rete del nuovo vantaggio. Al 20’ è Mileno a realizzare con freddezza il rigore del 3-2, ma un gol frentano allo scadere manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 4-2.

La Virtus Cupello è protagonista di un inizio-shock di secondo tempo. L’Atletico Lanciano segna ben due gol ipotecando il successo. Lo scatto d’orgoglio degli uomini di mister Porfirio produce le reti di Scafetta e Mileno, ma ancora una volta i padroni di casa vanno in gol per un 7-4 che sembra chiudere definitivamente il match.

Non sono dello stesso avviso i rossoblu cupellesi che in 10’ vanno a segno ben 3 volte. E’ Cocchini, ben servito da Tiberio, a dare l’avvio alla rimonta, imitato da Scafetta, capitano di giornata. In zona Cesarini, su perfetto schema da calcio d’angolo, è bomber Sante Mileno a segnare la rete del pareggio che fa esplodere di gioia la panchina della Virtus Cupello. Un risultato insperato alla vigilia che permette alla squadra del presidente Meninni di non allontanarsi troppo dalle zone alte della classifica.

Casalbordino - Fossacesia 8-5. Torna alla vittoria il Casalbordino e lo fa in maniera agevole,tra le mura di casa, contro un Fossacesia mai domo ma, forse, penalizzato da un eccessivo nervosismo dei suoi uomini, atteggiamento che è costato due cartellini rossi per la squadra ospite. Nonostante le assenze di D’Alonzo per squalifica e capitan Fortunato per infortunio, i giallorossi partono subito bene e trovano la rete di Di Ghionno su schema da calcio di punizione. Il Fossacesia tenta la reazione ma, come già evidenziato, un eccessivo nervosismo da parte di uno dei suoi uomini ne causa l’espulsione di cui approfitta alla perfezione la squadra di mister Lanza, trovando subito la rete del doppio vantaggio con Ninni che spinge in rete un pallone calciato alla perfezione da Di Paolo. Passa qualche minuto ed è D’Amico che sfrutta nel migliore dei modi un bell’assist di Di Ghionno e trova la sua prima rete stagionale portando il risultato sul 3 a 0.

Il Fossacesia accorcia le distanze ma, poco prima dello scadere, sono i due “ragazzini”, prima Di Risio e poi Santini, fresco di ritorno al calcio a 5, che fissano il risultato sul 5 a 1 al termine del primo tempo. Nella ripresa mister Sgrignuoli prova a dare la scossa ai suoi, ma il Casalbordino c’è e ribatte colpo su colpo, infatti dopo aver subito la seconda rete avversaria, risponde immediatamente con Moretta. Poi Di Paolo e Ninni rispondono alla terza rete frentana portando il parziale sull’8 a 3 per i giallorossi. I biancorossi giocano la carta del portiere di movimento e, grazie anche ad un calo di concentrazione dei padroni di casa, trovano due reti che fissano il risultato sul 8-5 finale.

Buona prestazione per i ragazzi di patron Santoro che si riportano terzi in classifica e si preparano ad affrontare la trasferta di Ortona contro un Phoenix fanalino di coda ma che ha messo in difficoltà le ultime squadre affrontate in campionato.

11ª giornata: Atletico Lanciano - Virtus Cupello 7-7; Casalbordino-Fossacesia 8-5, Penne-Integra Sport Chieti 10-4, Guardiagrele - Phoenix Ortona 3-1, Tombesi Ortona - Real Atessa 1-4, Virtus Majna-Francavilla 2-9,;riposa: Paglieta

Classifica: 24 Atletico Lanciano (r); 22 Francavilla (r); 17 Integra Sport Chieti (r), Casalbordino (r), Guardiagrele (r); 16 Virtus Majna ;15 Paglieta (r), Virtus Cupello (r); 13 Fossacesia; 12 Penne (r); 9 TombesiOrtona (r); 6 Real Atessa (r); 1 Phoenix Ortona (r)