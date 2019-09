Alla terza partita consecutiva in casa il Real Tigre torna alla vittoria dopo lo stop interno di sabato scorso contro il Penne. La gara contro il Pacentro era in programma fuori casa, ma gli avversari dopo due rinvii per maltempo hanno accettato l’inversione di campo.

Liberatore, che preferisce continuare a seguire i suoi dalla tribuna, dove c’è anche il mister del Borrello Anzivino, deve fare a meno di Vetta e Sottile squalificati, Ferrazzo va in panchina, a fare coppia con il suo gemello del gol c'è Di Matteo. Il capitano è Antonio Sabatini, storico giocatore del Real Tigre. Gli ospiti sono terzultimi con 10 punti, i gialloneri, oggi in campo in rosso, a 17.





La partita. Nel primo tempo poche occasioni, squadre contratte e poco gioco. Al 18’ punizione di Vitone per il Pacentro che va fuori, un minuto dopo Lupo lancia in avanti per Madonna che colpisce male e manda fuori. Al 24’ ci prova Di Laudo ma la palla la sua conclusione è imprecisa.

Al 30’ Di Matteo riceve in area e tira debolmente, Bighencomer, ex estremo difensore del Vasto Marina, para. Al 37’ Pizzola si accentra e calcia in porta, ma non centra lo specchio. Al 44’ un tentativo di Cimaglia sorvola la traversa. Nel recupero batti e ribatti nell’area del Pacentro, arriva Di Laudo, la palla lambisce il palo.

Nel secondo tempo al 50’ il diagonale di Di Foglio impegna il portiere rivale, al 53’ Madonna in contropiede lascia partire un pallonetto che si spegne sul fondo, due minuti dopo Madonna ci riprova allo tesso modo e questa volta realizza l’1-0.

L'attaccante giallonero è scatenato e al 57’ un suo sinistro a giro sfiora l’incrocio, al 58’ il Real Tigre raddoppia, dalla sinistra Lanzardo crossa per Monteferrante che in area insacca di testa. Al 63’ ancora Madonna che con la punta del piede manda di poco fuori. Sul corner seguente batte Di Foglio, Sabatini colpisce di testa e sfiora la traversa.

Al 67’ Madonna dalla sinistra serve Di Matteo che solo in area sbaglia clamorosamente a tu per tu con Bighencome. Un minuto dopo grande parata ravvicinata di Farina di piede su Cimaglia, al 72’ Simone Carlucci in area riceve e da buona posizione calcia in porta e firma il 3-0.

Il Real Tigre sale a 20 punti e in una posizione di classifica più tranquilla. Domenica in casa arriva il Passo Cordone che è sesto in quella che sarà la quarta partita in casa della squadra di Liberatore.

Tabellino

Real Tigre-Pacentro 3-0 (0-0)

Marcatori: 54’ Madonna (Real Tigre), 58’ Monteferrante (Real Tigre), Carlucci S. (Real Tigre)

Real Tigre: Farina, Sanconcordio (80’ Ciancaglini), Sabatini, Monteferrante, Di Foglio, D’Aiello, Di Laudo, Lupo, Lanzano, (60’ Carlucci S.), Di Matteo, Madonna (71’ Lanfranchi). A disposizione Santini, Antonino, Carlucci A., Terrazzo. Allenatore Liberatore

Pacentro: Bighencomer, Ponticelli (78’ Di Lisio), Scelli, Iacobucci, Tosti, Spagnoli, Pizzola, Di Mascio, La Gatta (71’ Ciccotti), Cimaglia, Vitone. A disposizione Gialò A., Gialò G. Allenatore Pelini

Arbitro: Gilberto Gregoris di Pescara (Fabrizio D’Anniballe e Simone De Nicola di Chieti)

Ammoniti: Madonna (Real Tigre), Scelli (Pacentro)



Il programma della sedicesima giornata del campionato di Promozione, girone B. Fossacesia-Val Di Sangro, Guardiagrele-Castiglione Val Fino, Lauretum-Folgore Sambuceto, Moscufo-Virtus Ortona, Pacentro-Borrello, Penne-Valle Del Foro, Pratola-Castello 2000, Real Tigre-Passo Cordone, Silvi-Torrese

La classifica. Val Di Sangro 35, Borrello 33, Torrese 29, Virtus Ortona 27, Valle Del Foro 26, Passo Cordone 24, Castiglione Val Fino 23, Penne 22, Folgore Sambuceto 21, Real Tigre e Fossacesia 20, Guardiagrele 19, Castello 2000 18, Silvi 15, Moscufo 12, Pacentro 10, Lauretum 9, Pratola 4

Il prossimo turno, domenica 22 dicembre, ore 14.30. Borrello-Guardiagrele, Castiglione 2000-Silvi, Castiglione Val Fino-Pratola, Folgore Sambuceto-Real Tigre, Passo Cordone-Penne, Torrese-Fossacesia, Val Di Sangro-Lauretum, Valle Del Foro-Moscufo, Virus Ortona-Pacentro