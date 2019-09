"E' stato anche a Vasto un voto spontaneo. Il popolo chiede il cambiamento, che va attuato subito, altrimenti arriverà lo tsunami. Se non si ridurranno i costi della politica e non si faranno le riforme, un'intera classe politica verrà asfaltata".

Alle primarie dello scorso anno, il partito si era schierato con Bersani e lui con Renzi. Corrado Sabatini, consigliere comunale del Psi, domenica scorsa ha seguito l'andamento delle votazioni al PalaBcc. Stavolta il risultato è stato quello che auspicava: "Un successo annunciato. I cittadini sono venuti a votare senza farsi condizionare dai dirigenti di partito: in un periodo di crisi come quello attuale, nessuno tiene conto delle indicazioni dei rappresentanti politici. Ho parlato con persone che mi hanno detto: 'Mi hanno chiesto di votare per Cuperlo, ma io sono venuto qui e ho votato Renzi'. Domenico Molino - commenta Sabatini - ha avuto il merito di credere in Renzi fin dal 2010 e i fatti gli stanno dando ragione. Ma, anche a Vasto, il voto è stato spontaneo".