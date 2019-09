Grande vittoria per gli atleti vastesi della PromoTennis che domenica 8 dicembre hanno sconfitto, in trasferta con un secco 3 a 0 i giocatori dell’At Campobasso nella settima giornata del Campionato a squadre “Winter Cup”.

Con questo ennesimo successo i tennisti vastesi si piazzano al primo posto del girone, conquistando la qualificazione per la semifinale che si disputerà domenica 15 dicembre negli impianti di casa, contro il Match Point Pescara 2000.

Questi i risultati degli incontri:

Troiano N. – Coloccia A. 6/3 – 6/3

Checchia G. – Tanassi A. 7/6 – 6/0

Nel doppio ulteriore vittoria per i vastesi con Ruzzi/Santicchia che vincono con il risultato di 6/4 – 6/2.

L’appuntamento è per domenica prossima dove ci si aspetta un gran numero di sostenitori per la conquista della finale.