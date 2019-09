Alla fine sono riusciti a portare via 40 euro in monete, centesimo più centesimo meno. Questo il bottino del furto, o meglio tentato furto, messo a segno la scorsa notte al Mc Donald's di via Bachelet a Vasto. Erano circa le 4.20 del mattino quando tre persone, con il volto coperto, si sono introdotte all'interno del fast food forzando la porta principale con un arnese di ferro.

All'interno c'erano gli operatori dell'impresa di pulizie, a cui è stato intimato di restare fermi, senza però nessun gesto di violenza o contatto fisico. I malviventi si sono diretti verso la cassaforte, convinti di poterla portare via. Non sono però riusciti nel loro intento e così hanno preso la via d'uscita. "E' stato tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza", ha spiegato il titolare del Mc Donald's. Appena varcata la soglia i tre hanno fatto marcia indietro e hanno forzato le casse e rovistato al loro interno, trovandole tutte vuote.

Erano vuote, poichè il denaro ad ogni chiusura viene messo in cassaforte e sistematicamente affidato al portavalori. L'unica cifra che sono riusciti a portare via è quella di un fondo di monete presente in una cassetta. Monetine da 1 e 2 euro, anche centesimi, per un totale di una 40ina di euro. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno acquisito i filmati della videosorveglianza presente in maniera capillare nel fast food, alla ricerca di indizi utili all'identificazione dei tre malviventi.