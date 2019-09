Il Vasto Marina impatta in casa contro l'Acqua&Sapone di Giuseppe Naccarella, alla decima partita si ferma la corsa dei ragazzi di Maccione, fino a questo momento primi a punteggio pieno.

La partita. La prima azione è al 9' quando Pesce entra in area, Macchia, nuovo portiere del Vasto Marina esce e chiude, arriva Giangulano che manda fuori. Al 12' ci prova Monachetti, ma il numero 10 vastese non è preciso.

A metà della prima frazione di gioco ci sono due tentativi per parte, entrambi innocui, il primo di Monachetti, il secondo di Salutari su punizione. Al 29' Cesario batte una punizione, D'Ottavio ben appostato in area colpisce la sfera che finisce sul fondo.

Al 32' il diagonale di Cesario taglia l'area, c'è ancora D'Ottavio che sciupa da buona posizione. Due minuti dopo i padroni di casa passano in vantaggio con Cesario che riceve in area e trafigge Coppa. L'Acqua&Sapone risponde al 36' con una conclusione debole dalla distanza di Giangulano, Macchia blocca. Nel finale di primo tempo Monachetti sfiora il raddoppio su assist dalla destra di D'Ottavio.

All'inizio del secondo tempo escono Menna e Stivaletta per D'Alessandro e Riella. Gli ospiti pareggiano immediatamente con Di Giacomo che da dentro l'area conclude a rete. Al 58' Acqua&Sapone ancora in avanti, Perilli su punizione manda fuori. Al 71' il Vasto Marina torna in vantaggio, Riella sulla sinistra è imprendibile, mette in mezzo dove c'è Monachetti pronto, ma a deviare nella propria porta è Fidanza.

Al 78' Forte commette un fallo in area di rigore su Perilli, per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore, batte lo stesso Perilli che pareggia i conti. I vastesi provano a vincere facendo un ultimo sforzo, ma nonostante l'impegno non ci riescono. Si interrompe dunque a 9 la serie di vittorie consecutive, ma il primo posto è ancora ben saldo. Nei minuti finali vengono espulsi sia Cilli, per somma di ammonizioni, che Forte.

Nel prossimo turno, ancora in casa, arriva il San Salvo di mister Di Nardo, secondo in classifica a -6 e vincente 2-1 in casa contro la Torre Alex, per quella che si preannuncia come una sfida molto sentita e importante per le sorti del campionato. Il recupero con il Francavilla è invece in programma giovedì 19 dicembre alle 15.30.

Tabellino

Vasto Marina-Acqua&Sapone 2-2 (1-0)

Marcatori: 34’ Cesario (Vasto Marina), 46’ Di Giacomo (Acqua&Sapone), 71’ autogol Fidanza (Acqua&Sapone), 78’ rigore Perilli (Acqua&Sapone)

Vasto Marina: Macchia, Forte, La Guardia, Stivaletta (46’ Riella), Menna (46’ D’Alessandro), Nocciolino, Piras (59’ Marinelli), Labrozzi, Cesario, Monachetti (75’ Marchesani), D’Ottavio (72’ Lanzetta). A disposizione Gaspari, Iammarino. Allenatore Maccione

Acqua&Sapone: Coppa, Cilli, Fidanza, Maiorani, Petrucci, Travaglino, Di Giacomo, Giangulano (75’ Maione), Pesce, Perilli, Salutari (56’ Ail), A disposizione Di Vittorio, Zannino

Arbitro: Stefano Carchesio di Lanciano

Ammoniti: Forte (Vasto Marina), Fidanza (Acqua&Sapone), Maiorani (Acqua&Sapone), Perilli (Acqua&Sapone)

Espulsi: 90’ Cilli (Acqua&Sapone) per somma di ammonizioni, 92’ Forte (Vasto Marina)

Il Delfino Flacco Porto Vastese 1-2. Vince la Vastese a Pescara contro Il Delfino Flacco Porto, grazie alle reti di Balzano e Di Croce. Il portiere ospite Schiavone para un calcio di rigore. Importante prova e importante vittoria per i biancorossi che salgono così a quota 17 punti in classifica.

Una partita subito in discesa per la Vastese, all'8' Balzano segna il gol del vantaggio, ma dopo tre minuti pareggiano i padroni di casa. I biancorossi non demordono e al 30' passano di nuovo con Di Croce da 20 metri. Al 45' vengono espulsi Fabrizio ed un giocatore di casa. La partita è molto intensa ma la Vastese è brava contrastare i rivali.

Nel secondo tempo ci sono molte occasioni da entrambi le parti, nessuno ne approfitta, al 70' rigore per Il Delfino Flacco Porto, Schiavone neutralizza. Il finale è combattuto, occasione da entrambe le parti, ma Schiavone nega piu volte.



"Finalmente una prova di carattere - dichiara Stivaletta a fine gara - ancora una volta in emergenza. Chi e andato in campo ha dato il massimo, la cattiveria agonistica che mancava sta fuoriuscendo. Fondamentale è il supporto del mio secondo Nicola La Verghetta. Ora guardiamo avanti con maggiore fiducia, sta nascendo una grande famiglia".

Questa la formazione della Vastese: Schiavone, D'Adamo G., Savino, Di Santo, Tricase, Ayoub, Farhiti, Balzano (80' Cinalli), Fabrizio, Catuogno (48' Desiati ), Di Croce, Piccinini (60' Finamore A.). A disposizione Lafshai

Il prossimo impegno dei ragazzi di Stivaletta sarà il Quadrangolare Internazionale Juniores in programma all'Aragona dal 17 al 19 dicembre. Nella prima giornata, martedì 17 dicembre, si affronteranno Pescara-Vastese alle 14.30 e Virtus Lanciano-Huelva alle 17.00. Giovedì 19 dicembre alle 14.30 si disputerà la finale per il 3°e 4° posto tra le due perdenti della prima giornata, mentre le vincenti si contenderanno alle ore 17.00 la vittoria del Quadrangolare. Seguirà la serata di gala con la premiazione delle squadre partecipanti. Il prezzo del biglietto è di 10 euro e permetterà di assistere ad entrambe le partite della giornata.

In campionato la Vastese tornerà a giocare il 29 dicembre alle 11.00 contro la Folgore Sambuceto sconfitta 3-1 a Cupello.

I risultati dell'undicesima giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B. Castiglione Val Fino-River Casale 0-3, Il Delfino Flacco Porto-Vastese 1-2, San Salvo-Torre Alex Cepagatti 2-1, San Vito 83-Francavilla 0-5, Valle Del Foro-Miglianico 2-1, Vasto Marina-Acqua&Sapone 2-2, Virtus Cupello-Folgore Sambuceto 3-1

La classifica. Vasto Marina* 28, San Salvo* 22, River Casale* 21, Virtus Cupello 20, Vastese 17, Acqua&Sapone* 16, Francavilla* 15, Miglianico 14, Il Delfino Flacco Porto 11, Castiglione Val Fino* 10, Folgore Sambuceto** 9, Torre Alex Cepagatti 8, Valle Del Foro* 8, San Vito 83* 4 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 16 dicembre, ore 15.00. Folgore Sambuceto-Vastese, Francavilla-Valle Del Foro, Miglianico-Il Delfino Flacco Porto, River Casale-San Vito 83, Torre Alex Cepagatti-Castiglione Val Fino, Vasto Marina-San Salvo, Acqua&Sapone-Virtus Cupello