Escono sconfitti dall’ostico parquet di Termoli gli Amici del Basket San Salvo con il risultato di 69-60. Tanti sono stati i tifosi della formazione sansalvese ad assistere alla trasferta termolese.

Negli Amici gioca anche l’ex di turno Gioele Fanelli ed è proprio la squadra ospite ad iniziare l’incontro con tanti giovani in campo. Nel primo quarto il team sansalvese gioca benissimo e si porta in vantaggio al termine dello stesso sul punteggio di 24-23 mentre nel secondo vi è una grande reazione dell’Airino che si porta in vantaggio di 13 punti.

Nel terzo quarto il Termoli allunga il vantaggio a differenza del quarto ed ultimo quarto dove gli Amici hanno una reazione veemente con un parziale di 15-6. Per gli Amici da segnalare la buona prova dell’eclettico Assogna e del bravo Biasone mentre nel team termolese si sono messi evidenza Sisto, Marinaro e Di Lembo. Questi ultimi due giocatori hanno militato nella scorsa stagione nel Vasto Basket.



Gli Amici sono tornati subito al lavoro per preparare la prossima gara delicata in trasferta a Chieti.

Tabellini dell’incontro:

Airino Termoli: Di Lembo M. 9 Colasurdo 9 Celenza 0 Sirugo 0 Marinaro 17 Zurlino 0 Davico 8 Coronese 0 Sisto 15 Bertinelli 8 Cau 3 Coach: Di Lembo G.

Amici del Basket San Salvo: Desiati 0 Assogna 11 De Rosa 5 Gabriele 0 Fanelli G. 0 Mancini ne Toth 18 Biasone 8 Salvatorelli 6 Magrì 0 Maggio 10 Celenza 0 Coach: Ialacci Linda

Arbitri: Chiacchiari (Isernia) e Valerio (Ferrazzano)

Parziali: 23-24 46-33 63-45 69-60

Emanuele Di Nardo