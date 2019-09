E’ partita l’avventura della nazionale italiana agli Europei di nuoto in vasca corta che si svolgono a Herning, in Danimarca. Della spedizione azzurra fa parte anche Giulia De Ascentis, 20enne vastese, in forza al Circolo Canottieri Aniene. Per Giulia la convocazione in nazionale per questo importante appuntamento è arrivata dopo un 2013 strabiliante, in cui ha conquistato titolo italiano nei 200 rana e tante medaglie tra Universiadi e Giochi del Mediterraneo. Da oggi e fino al termine della competizione sarà lei a raccontare ai lettori di zonalocale.it il “dietro le quinte” della competizione continentale.

Di gare, risultati, e dati sportivi se ne parlerà in abbondanza sui canali “tradizionali”. Ma con “Gli Europei di Giulia De Ascentis” gli appassionato di nuoto e non solo potranno leggere le emozioni di una delle protagoniste del nuoto italiano.

Appena arrivata in Danimarca ci ha già mandato il suo primo messaggio (clicca qui). Da oggi e fino al termine degli Europei potete leggere la rubrica di Giulia cliccando sull'immagine in home page o nella sezione rubriche.

Buona lettura a tutti e voi e un grande in bocca al lupo a Giulia!