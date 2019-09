Allievi Regionali, Bacigalupo-San Salvo 3-0. Con una doppietta di Vicoli e un gol di Ciccarone gli allievi regionali della Bacigalupo battono per 3-0 il San Salvo. Buon primo tempo da parte della squadra di mister Maurizio Baiocco che parte forte e sfiora il gol in diverse circostanze; il vantaggio arriva comunque al 25´ con Vicoli che scatta sul filo del fuorigioco e infila la palla in rete. Al 33' è ancora Vicoli a rendersi protagonista, firmando la sua doppietta personale che vale il 2-0, punteggio sul quale si va al riposo.

Nella ripresa la Bacigalupo gestisce la partita e nel finale cala il tris con Ciccarone che con una bella giocata sigla il suo primo gol stagionale. Grazie a questo successo la squadra di mister Maurizio Baiocco sale al quarto posto in classifica, con 24 punti all'attivo.

Oltre alle già qualificate Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi, per le fasi finali restano tre posti disponibili che sono contesi da 8 squadre: la classifica è abbastanza corta ed è tutto ancora apertissimo, ma la Bacigalupo ha il destino nelle proprie mani, vincendo le ultime due gare sarebbe matematicamente nelle prime dieci d'Abruzzo. Nel prossimo turno i vastesi andranno a Miglianico per la prima di queste due "finalissime".

Tabellino

Bacigalupo-San Salvo 3-0 (2-0)

Reti: 25´ Vicoli (B), 33´ Vicoli (B), 80´ Ciccarone (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia (Aganippe), Vicoli, Farina, Frangione, Ranalli (Fiore), Benvenga (Pianese), Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Carriero, Santoro (Cozzolino). All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi Regionali, San Salvo-Bacigalupo 0-5. I giovanissimi regionali della Bacigalupo passano con il risultato di 5-0 a San Salvo e si avvicinano ulteriormente alla matematica qualificazione alle fasi finali. Nel primo tempo il protagonista assoluto è lo sgusciante Canosa che segna ben quattro reti mettendo la partita in discesa per la squadra di mister Massimo Baiocco.

Nella ripresa Alberico di testa firma anche il gol del definitivo 5-0 vastese. Successo importante per la Bacigalupo che vede a portata di mano l´accesso tra le prime dieci d´Abruzzo e mercoledì ritornerà in campo per recuperare la gara contro la Virtus Cupello.

Tabellino

San Salvo-Bacigalupo 0-5 (0-4)

Reti: 5´ Canosa (B), 15´ Canosa (B), 30´ Canosa (B), 32´ Canosa (B), 65´ Alberico (B)

Bacigalupo: Colameo, Fosco, Maccione (Irace), Piccirilli, Sarchione, Napoletano (Galiè), Canosa, Di Virgilio (Carulli), Alberico, De Rosa (Di Lorenzo), Antonino. All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.



Allievi girone B. La Giovanile Chieti non va oltre il 2-2 con la Spal Lanciano e viene agganciata in vetta dal Poggio degli Ulivi, corsaro per 1-0 a Francavilla; pareggia anche il River Casale (2-2 con la Caldora), mentre sorridono la Bacigalupo e la D'Annunzio Marina che battono il San Salvo e il Lauretum. Passo falso per la Virtus Vasto che esce sconfitta da Manoppello e perde probabilmente le ultime chances di qualificazione, successi interni infine per l´Acqua e Sapone (3-1 sul Miglianico) e per il Sant´Anna (2-0 sulla Virtus Cupello).

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 34, Poggio degli Ulivi 34, River Casale 27, Bacigalupo 24, Lauretum** 22, D'Annunzio Marina 21, Virtus Vasto 20, Spal Lanciano* 19, Caldora* 18, Francavilla* 16, Acqua e Sapone* 14, Manoppello Arabona e Virtus Cupello 12, Sant'Anna 9, San Salvo 4, Miglianico 3 (* una partita in meno, ** due partite in meno)



Giovanissimi girone B. Tredicesima vittoria consecutiva per il Poggio degli Ulivi che piega la D´Annunzio Marina, bene anche i Delfini Biancazzurri (3-0 sul Fossacesia), la Bacigalupo (5-0 sul San Salvo), la Virtus Vasto (4-1 sul Penne), il River Casale (1-0 sul Francavilla) e la Giovanile Chieti (12-0 sulla Virtus Cupello), mentre termina in parità Lauretum-Caldora; chiude il quadro del 13° turno il 2-0 della Fater Angelini sui Quattro Colli.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 39, Delfini Biancazzurri* 31, Bacigalupo* 28, Virtus Vasto* 26, River Casale* 25, Giovanile Chieti* 23, D'Annunzio Marina 22, Penne* 21, Fossacesia e Francavilla 16, Caldora 14, Fater Angelini* 11, Lauretum 10, Quattro Colli 6, San Salvo 4, Virtus Cupello* -2 (* una partita in meno)

Loris Napoletano