Fare per Fermare il Declino, per mezzo di una petizione popolare, si fa promotore della campagna “Non più alto del Colle”, un’iniziativa volta a introdurre nel nostro ordinamento un tetto retributivo per le cariche dirigenziali pubbliche.

La proposta è semplice ma significativa: stabilire per legge che nessun dipendente pubblico possa in alcun modo guadagnare più del Presidente della Repubblica e destinare i risparmi alla riduzione delle tasse che gravano su famiglie e imprese.

La pubblica amministrazione italiana (sia come struttura propriamente intesa che considerando le società partecipate da Stato, Regioni e Comuni) è costosissima sia perché pullula di dirigenti (uno ogni 11,5 addetti, mentre in Francia il rapporto è di uno a 33), sia per i loro altissimi stipendi. Se la regola del “Non più alto del Colle” venisse applicata a tutti i livelli (sia centrali che locali), i risparmi di spesa da reinvestire nella riduzione delle imposte sarebbero davvero notevoli.

Fare Abruzzo aderisce alla petizione nazionale e raccoglie le firme su tutto il territorio abruzzese.

Chiunque fosse interessato a supportare l’iniziativa può farlo, anche nei propri ambiti conoscitivi, utilizzando l’apposito modulo e inviandolo all’indirizzo email abruzzo@fermareildeclino.it