Festività natalizie nel segno della famiglia. L'amministrazione comunale di San Salvo prosegue sulla strada già intrapresa in estate, quando molti degli appuntamenti in calendario erano dedicati proprio alle famiglie e ai bambini. Con l'accensione del grande albero di Natale in piazza Papa Giovanni XXIII sono partite "ufficialmente" le feste di Natale. Strade del centro storico e abete (donato da un privato) sono state illuminati da luci a led, così come sperimentato già nel 2012.

Alla composizione del calendario, che presenterà eventi dal 13 dicembre al 6 gennaio, hanno partecipato gli assessorati comunali alle Attività produttive, al Turismo e alla Cultura, con la collaborazione preziosa della locale Pro Loco. Una serie di iniziative che si svolgeranno presso il Centro culturale Aldo Moro, le chiese di San Nicola, di Risurrezione Nostro Signore Gesù Cristo e San Giuseppe, Auditorium San Nicola, via Roma e isola pedonale, piazza San Vitale e la Casa della Cultura.

Dal 19 al 23 dicembre in via Roma e nell’adiacente isola pedonale saranno aperti dalle 9.00 alle 20.00 i Mercatini natalizi a cura della Pro Loco che ha organizzato una serie di eventi riservati ai più piccoli. A partire dal 23 dicembre nella Casa della Cultura – Porta della Terra sarà ospitata la prima Mostra concorso di Arte Presepiale.

Il programma (clicca qui per scaricare)